Luftballon war vermutlich Schuld an gestrigem S-Bahnchaos

Der Oberleitungsschaden passierte in der Nähe vom S-Bahnhalt Karlsplatz/Stachus. Laut Augenzeugen soll es einen lauten Knall gegeben haben, dann sei die Oberleitung abgerissen. Eine einfahrende S-Bahn habe die herabhängende Leitung erfasst. Der 42-jährige Triebfahrzeugführer wurde durch den Lichtblitz verletzt und kam ins Krankenhaus. Weitere Fahrgäste wurden nicht verletzt.

Evakuierung durch Feuerwehr und Bundespolizei

Aufgrund des Kurzschlusses blieben drei S-Bahnen im Tunnelbereich der Stammstrecke stehen. Nachdem die Oberleitung geerdet war, konnten zwei S-Bahnen aus eigener Kraft zum nächsten Halt fahren, eine weitere musste von Feuerwehr und Bundespolizei evakuiert werden. Die rund 275 Reisenden blieben laut Bundespolizei unverletzt. Da sich der Kurzschluss auf die gesamte Stromversorgung auswirkte, waren auch Bereiche Moosach und Obermenzing betroffen.

Luftballon als Auslöser für den Leitungsschaden

Unmittelbar unter der abgerissenen Oberleitungen am Stachus fanden Techniker einen Luftballon. Der aluminiumbeschichte Ballon war verbrannt und könnte laut Nortfallleitstelle der Auslöser für den Leitungsschaden gewesen sein. Wie der Luftballon in die Tunnelröhre kam, ist derzeit unklar. Die Bundespolizei ermittelt wegen eines gefährlichen Eingriffs in den Schienenverkehr.