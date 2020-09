Lügengeschichte nach Unfall löst Polizei-Suchaktion aus

Auf einen Mann, der nach einem Verkehrsunfall in betrunkenem Zustand eine Lügengeschichte erzählt und eine Polizei-Suchaktion ausgelöst hatte, kommen ein Ermittlungsverfahren und hohe Kosten zu. Das teilt die Polizei Vilsbiburg mit. Er kam tags darauf auf die Wache und gestand.

Angst vor Unfallkonsequenzen

Der 54-Jährige erschien am Freitag nüchtern bei der Polizei und gab zu, am Vortag gelogen zu haben. Er sei nach dem Unfall bei Baierbach (Lkr. Landshut) verwirrt gewesen und habe Angst vor den Konsequenzen gehabt.

Wie die Behörde mitteilt, muss er nun einen hohen vierstelligen Euro-Betrag für die Suchaktion mit Hubschrauber zahlen. Des Weiteren verliert er seinen Führerschein und wurde angezeigt.

Opelfahrer schwer verletzt

Der Mann hatte am Donnerstagnachmittag nach dem Zusammenstoß mit einem Opelfahrer, der dabei schwer verletzt wurde, erzählt, nicht er, sondern eine Frau sei am Steuer gesessen. Trotz eingehender Belehrung durch die Polizei beharrte er auf seiner Aussage - eine Großfahndung nach der angeblichen Fahrerin lief an.

Betrunken am Steuer

Nach einer Blutentnahme stellte sich heraus, dass der 54-Jährige betrunken war. Die Frau hatte es nie gegeben. Er war der Fahrer des Mercedes und hatte offenbar dem Opel die Vorfahrt genommen.