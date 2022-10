"Lügenbeutel", "Hirn an", "Grunz": Aiwanger im Twitter-Nahkampf

Auch vier Jahre nach seinem Wechsel von der Oppositions- auf die Regierungsbank ist Aiwanger auf Twitter sehr aktiv. Er berichtet über seine Termine als Minister und Freie-Wähler-Chef, adressiert Forderungen an den Bund. Liegt ihm ein Thema am Herzen, retweet er sich gern auch mal selbst. Mehrfach schon löste Aiwanger via Twitter Wirbel aus - wie durch die Veröffentlichung einer zweifelhaften Prognose während der Bundestagswahl vor einem Jahr oder ein vermeintliches Eigenlob vor wenigen Tagen. Vor allem aber stürzt sich der Minister in die Konfrontation mit anderen Usern - und sorgt dabei ein ums andere Mal für Kopfschütteln.

Aiwanger will "die Vernunft verteidigen"

So mancher Twitter-Nutzer zeigt sich erstaunt über Tweets des Ministers. "Ist das echt?", wunderte sich im Zuge der Winnetou-Diskussion eine Frau. Als Aiwanger in einem Twitter-Schlagabtausch unter anderem mit dem User "Schwein" schlicht mit "Grunz" antwortete, schrieb ein Nutzer: "Ist das der Kommentar eines MINISTERS?" Vor wenigen Tagen kritisierte eine Nutzerin den "immer unverschämteren" Tonfall des Politikers. Aiwangers Konter: "Aha. Unverschämt daherreden darf nur die linke Verbotsbubble? Und wenn ein gewählter Politiker wagt, dagegenzuhalten, kommt die Anstandsdame und ermahnt ihn, er möge sich doch bitte weiter abwatschen lassen anstatt sich zu wehren."

Aiwanger hält es für legitim, auch als Vize-Ministerpräsident auf Twitter "Widerstand" zu leisten, statt persönliche Attacken hinzunehmen. "Gerade Politiker müssen die Vernunft verteidigen und sich nicht wegducken", argumentierte er kürzlich in einem Tweet. Der Freie-Wähler-Chef will in den sozialen Netzwerken aufklären. Dem BR sagte er vor wenigen Tagen: "Man sieht wie auf Twitter mittlerweile eine Stimmungsmache läuft, viele anonyme Accounts und Fake-Accounts, die alles Vernünftige niedermachen wollen."