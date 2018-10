Lügen und Halbwahrheiten zur Landtagswahl im Netz

Probleme im Vorfeld

In Ingolstadt war es im Vorfeld zu einer Panne gekommen, bei der etwa 700 Menschen ihre angeforderten Briefwahlunterlagen nicht erhalten hatten. Sie mussten eine eidesstattliche Erklärung ausfüllen, die den Verlust bestätigte, und erhielten neue Wahlscheine. Der Donaukurier berichtete darüber zuerst.

Bereits im Vorfeld der Wahl hatten rechte Accounts versucht, einen Fehler in den Wahlunterlagen der Gemeinde Bernau am Chiemsee als Beweis dafür heranzuziehen, dass die Wahl manipuliert sei. Am Abend vor der Wahl und am Sonntag wurde die Meldung von weiteren rechten Webseiten geteilt und der Text kopiert. Die Gemeinde hatte in ihren Wahlunterlagen versehentlich eine falsche Postleitzahl im Absender angegeben. Wie die zuständige Wahlsachbearbeiterin und der Leiter der Stimmkreises dem BR bestätigten, habe durch diesen Fehler zu keiner Zeit die Möglichkeit von Wahlbetrug bestanden.