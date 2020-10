Lüftungsanlage soll Besucher im Theater Regensburg schützen

Das Theater Regensburg ist vorbereitet. Mit den ersten Stücken seit der Corona-Zwangspause geht es in die neue Spielzeit. Ein umfangreiches Hygienekonzept sowie eine große Lüftungsanlage soll den Besuchern den Aufenthalt so angenehm wie möglich gestalten, erklärt Clara Fischer, zuständig für Öffentlichkeitsarbeit.

Große Belüftungsanlage für Infektionsschutz

In allen Spielstätten des Theaters befinden sich Belüftungsanlagen. Diese seien so groß, dass der vom Staat vorgegebene Mindestwert von einem Frischluftstrom von 50 Kubikmeter pro Stunde für eine Person gewährleistet sei. Wie der Technische Direktor Michael Hübner dem BR erklärte, habe die Lüftungsanlage im Theater einen Effekt, als würde man alle fünf bis zehn Minuten lüften. Die Regensburger Anlage würde den geforderten Frischluftstrom sogar überbieten.

Weitere Hygienemaßnahmen im Theater

Ein Leitsystem soll die Besucherströme leiten und Ansammlungen vermeiden. Bereits 30 Minuten vor der Vorstellung ist der Einlass in den Saal möglich. Eine Maskenpflicht gilt für alle Besucher, auch auf Ihrem Sitzplatz bis zum Beginn der Vorstellung, in der Pause und nach der Veranstaltung, so Fischer. Während der Vorstellung darf die Maske abgenommen werden. Im Theater am Bismarckplatz sind derzeit wegen Corona rund 200 Besucher möglich. Eigentlich hat der Saal eine Kapazität von über 500.