Lückenschluss: Rhönexpress Bahn-Radweg geht an den Start

Der Rhönexpress Bahn-Radweg wird heute Nachmittag am Bahnhof Wildflecken feierlich eröffnet. Nach dem Festakt können Interessierte an einer gemeinsamen Fahrt mit dem Rad nach Bad Brückenau teilnehmen. Dort wird am Abend das 38. Stadtfest eröffnet.

Strecke nun an Fernwegenetz angeschlossen

Mit dem neuen 26 Kilometer langen Bahn-Radweg schließt sich eine Lücke im unterfränkischen Radwegenetz. Das obere Sinntal und damit die bayerische Rhön mit ihren Mountainbike-Routen waren für Radfahrer bisher nur unzureichend erschlossen. Die Strecke ist nun Teil des Weges „Vom Main zur Rhön“ und damit an ein umfangreiches Fernwegenetz angeschlossen.