Lücken bei Corona-Kontrollen: Wer überprüft das Personal?

Wer in Bayern derzeit in Cafés oder Restaurants will, kommt nur mit einem 2G-Nachweis hinein. Bei vielen Kultur-, Freizeit- und Sportangeboten in Innenräumen müssen Besucher einen 2G-plus-Nachweis vorweisen. Für das Personal in diesen Betrieben gilt dagegen nur die 3G-Regel, auch ungeimpfte Mitarbeiter dürfen also mit täglichem Testnachweis arbeiten. Doch wer kontrolliert das eigentlich? Während die Kunden bei jedem Besuch strikt überprüft werden, kontrollieren die Behörden das Personal in den Betrieben vielerorts nur stichprobenartig, wie BR24-Recherchen zeigen.

Nur Stichproben in unterfränkischen Landkreisen

In den Landkreisen Kitzingen, Bad Kissingen und Miltenberg kontrollieren die Ämter zusammen mit der Polizei vor allem anlassbezogen, also bei konkreten Beschwerden wegen möglicher Verstöße. Zudem gibt es Stichproben, wie die Landratsämter auf Nachfrage von BR24 mitteilten.

Im Landkreis Kitzingen gab es nach Angaben des Landratsamts von Mitte Dezember bis Ende Januar insgesamt 25 Kontrollen. Lediglich ein kleiner Teil der weit über 100 Gaststätten und Freizeiteinrichtungen im Landkreis wurde also überprüft. "Hinzu kommen noch Kontrollen, die zusätzlich allein von der Polizei gemacht wurden. Wie viele das in diesem Zeitraum waren, wissen wir leider nicht", so Pressesprecherin Corinna Petzold.

Ähnlich ist es im Landkreis Bad Kissingen. Seit Anfang Oktober 2021 gab es dort nach Auskunft des Landratsamts 41 Kontrollen. Diese haben laut Pressesprecherin Nathalie Bachmann nicht zu Anzeigen geführt. Die Polizei kontrolliere darüber hinaus auch hier in eigenem Ermessen.

"Eine ständige Kontrolle ist nicht vorgesehen", heißt es auch aus dem Landratsamt in Miltenberg. Zusätzlich zu verdachtsabhängigen Kontrollen gebe es unangekündigte Schwerpunkt-Kontrollen "im Rahmen der zur Verfügung stehenden Ressourcen".

Schwerpunkt-Kontrolle in Würzburg

Solche Schwerpunkt-Kontrollen gab es im Dezember und Januar in der Stadt Würzburg. Seit Ende November 2021 wurden hier 534 Betriebe überprüft – nach Angaben von Pressesprecher Georg Wagenbrenner also ein Großteil der Gaststätten und der Betriebe mit hohem Kundenaufkommen wie Fitness- und Tattoo-Studios oder Friseure.

Neben dem Personal haben Ordnungsamt und Polizei dabei auch die anwesenden Besucher und Kunden überprüft – insgesamt 4.626 Personen. Dabei gab es nur zwölf Beanstandungen, die zu Anzeigen führten. "Wir haben ein sehr regelkonformes, verantwortungsbewusstes Verhalten in den Betrieben festgestellt", so Pressesprecher Georg Wagenbrenner. "Wir halten in Zukunft deshalb nun nicht eine Schwerpunktkontrolle nach der anderen für notwendig."

Zumindest in Würzburg ist die Luft in den Betrieben in Bezug auf die 3G-Regel für das Personal also möglicherweise auch ohne flächendeckende Kontrollen durch die Behörden weitestgehend rein.