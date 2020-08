Lücke geschlossen: Neuer Radweg zwischen Lösau und Kirchleus

Zwischen den Kulmbacher Ortsteilen Lösau und Kirchleus wurde ein neuer Radweg entlang der B85 eingeweiht. Der Weg soll das Radfahren sicherer und attraktiver machen.

Radweg soll 4,5 Kilometer lang werden

In den vergangenen Monaten wurde im Rahmen dieses Projekts ein öffentlicher Feld- und Waldweg ausgebaut. Es ist der erste Bauabschnitt des Radewegeprojekts von Lösau bis zur Landkreisgrenze Kulmbach-Kronach. Insgesamt soll der neue Radweg 4,5 Kilometer lang werden. Die Kosten belaufen sich auf vier Millionen Euro. Für den nun eingeweihten ersten Abschnitt liegen die Kosten bei 1,5 Millionen Euro.

Mehr Radwege zwischen Kulmbach und Kronach

Der zweite Bauabschnitt – von Kirchleus zur Landkreisgrenze – sei bereits in Planung, ebenso die Weiterführung bis nach Weißenbrunn (Lkr. Kronach), so der Leiter des Staatlichen Bauamts Bayreuth, Kurt Schnabel. Täglich würden auf der B85 rund 4.000 Fahrzeuge fahren, schätzt Schnabel. Der Ausbau in Kulmbach ist Teil des aktuellen Radwegebauprogramms des Freistaats Bayern. Ziel ist es, die Lücken im Radwegenetz zwischen Kulmbach und Kronach zu schließen.