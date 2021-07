Ludwigschorgast: Zweijähriger Junge in Wasserbecken ertrunken

Tragischer Unfall im Landkreis Kulmbach: Ein zweijähriges Kleinkind ist in einem Wasserauffangbecken ertrunken. Zeugen haben den Jungen gefunden und sofort Reanimationsversuche eingeleitet. Diese blieben jedoch erfolglos, teilt die Polizei mit. Der Junge starb wenig später auf der Intensivstation eines Klinikums, heißt es weiter.

Ludwigschorgast: Umstände zu ertrunkenem Jungen noch unklar

Das Kleinkind wurde in dem Wasserauffangbecken auf einem Privatgrundstück in Ludwigschorgast gefunden. Zuvor soll der Zweijährige auf dem benachbarten Grundstück einer Kindertagesstätte gewesen sein, heißt es. Von dort hat er sich offenbar in einem unbemerkten Moment entfernt. Wie er in die etwa anderthalb Meter tiefe, in den Boden eingelassene Plastikwanne, fallen konnte, ist noch unklar. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Die Familie des Kindes wird derzeit von Seelsorgern psychologisch betreut.

Zweiter Fund eines leblosen Kindes binnen zwei Tagen

Erst gestern war in Oberfranken ein toter Säugling gefunden worden: Eine Frau hatte in Heinersreuth im Landkreis Bayreuth das leblose Baby in einem Mülleimer entdeckt. Die Mutter des Säuglings sitzt inzwischen in Untersuchungshaft.