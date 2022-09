Ludwig Schick feiert Jubiläum als Erzbischof von Bamberg

Der Bamberger Erzbischof, Ludwig Schick, feiert am Mittwoch sein 20. Jubiläum. Am 21. September 2002 wurde er in sein Amt als Erzbischof eingeführt.

Söder über Erzbischof Schick: "Ein moderner Kirchenführer"

Bayerns Ministerpräsident Markus Söder (CSU) bezeichnet ihn in einer Sonderausgabe des Heinrichsblatts als "Freund klarer Worte und Mann des Dialogs". Schick sei ein moderner Kirchenführer unserer Zeit, so Söder weiter. Der Erzbischof selbst erklärte in einem Interview mit dem Blatt, die Gläubigen sollten sich aktiv an den Reformen in der Kirche beteiligen, dabei aber "sich und der Weltkirche" die nötige Zeit für Veränderungen gönnen.

Schick: "Mit Ausgetretenen im Gespräch bleiben"

Zugleich mahnte er an, mit den Menschen, die aus der Kirche ausgetreten seien, im Gespräch zu bleiben. Man müsse die Gründe und die Anliegen anhören, so Schick. Die katholische Kirche müsse sich auf die vier Kennzeichen des Glaubensbekenntnisses besinnen: "Einigkeit, Heiligkeit, Katholizität und Apostolizität". Darüber solle theologisch, spirituell und pastoral neu nachgedacht werden, so der Erzbischof im Interview mit dem Heinrichsblatt weiter.

Den Dialog für Frieden und Gerechtigkeit gesucht