Ludwig Schick berichtet von "wohl letztem" Treffen mit Benedikt

Papst Franziskus fordert zum Gebet auf

Der emeritierte Papst Benedikt XVI. befindet sich laut Vatikan weiter in einer ernsten Verfassung. Am Mittwoch hatte Papst Franziskus zu Gebeten für den 95-Jährigen aufgerufen, der im oberbayerischen Marktl im Landkreis Altötting geboren wurde. Benedikt XVI. stand von 2005 bis 2013 an der Spitze der katholischen Weltkirche. Nach acht Jahren als Pontifex verzichtete er 2013 überraschend auf das Papstamt.

Mit Informationen von AFP