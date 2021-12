Ludwig Hofmaier alias der "Handstand-Lucki" wird 80 Jahre alt

Der kurze Kerl mit dem Billardkugelkopf, den breiten Hosenträgern und den Hawaii-Hemden - mehr als 200 soll er davon im Schrank haben - ist sein Leben lang ein Original gewesen - ein bunter Selfmade-Hund. Am Mittwoch wird Ludwig "Lucki" Hofmaier 80 Jahre alt.

Aufgewachsen im katholischen Niederbayern

Klein - ganze 155 Zentimeter - das gilt für Lucki nicht nur hinsichtlich seiner Größe, sondern auch in Bezug auf seine Herkunft: Geboren 1941 in Saal an der Donau im Landkreis Kelheim, wuchs er in einer Familie mit sieben Geschwistern als Sohn eines armen Schneiders im katholischen Niederbayern auf. Er sollte dem Vater helfen, ja - aber das Stillsitzen war seine Sache nicht. "Wenn ein kleiner Mann groß rauskommen will, muss er sich auf den Kopf stellen" - so deutete die heimische Regionalzeitung das, was ihn antrieb. Schon mit sieben Jahren turnte Lucki auf den Händen über den First des Elternhauses.

Von Regensburg nach Rom - auf Händen

Daraus erwuchsen erst sportlicher Erfolg und schließlich Weltruhm. Der Hauptschüler und Unteroffizier der frühen Bundeswehr wurde 1961 Bayerischer Meister im Kunstturnen - und Lucki spezialisierte sich weiter. Nach einem Langstreckenhandlauf über 132 Kilometer von Regensburg nach München, wo er von Oberbürgermeister Hans-Jochen Vogel empfangen wurde, folgte 1967 der große Coup. Regensburger Geschäftsleute lobten in einer Wette 15.000 Mark aus, wenn es Lucki bis zum Papst nach Rom schaffe.

PR funktionierte auch schon in den 1960er-Jahren. Und so war unter den gar nicht wenigen Kamerateams auch eines aus den USA, das die Kunde vom "Handstand-Lucki" bis nach Amerika trug. 1.070 Kilometer lief er binnen drei Monate von Regensburg bis Rom, auf den Händen und mit Hilfe von rund 200 Paar Spezialhandschuhen. Eine immense sportliche, ja weltrekordverdächtige Leistung. Doch, so erzählte Hofmaier dem Würzburger "Katholischen Sonntagsblatt": "Für mich war es in erster Linie eine religiöse Sache, eine Pilgerreise. Ich wollte einfach als Katholik zum Papst und in den Vatikan."

"Das war unheimlich erhebend"

Am Brenner fand eine kuriose Passkontrolle über Kopf statt. Auch die Fotos irritierter Prälaten auf dem Petersplatz im Angesicht des handständischen Sonderlings sind damals wie heute amüsant zu betrachten.

"Als die Schweizergarde dann den Weg freimachte und ich im Handstand zu Paul VI. und um ihn herumlaufen konnte, war das unheimlich erhebend." Ludwig Hofmaier, nach Ankunft in Rom

Voll Ehrfurcht habe er den Fischerring geküsst und zum Abschluss den persönlichen Segen des Papstes bekommen. "Das war für mich das Allergrößte. 'Sie sind ein Wunder', hat er zu mir gesagt. Sowas vergisst man nicht."