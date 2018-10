Ludwig Hartmann: "Kitas an das Leben der Eltern anpassen"

Familie und Beruf unter einen Hut zu bekommen sei in Bayern eine Herausforderung, sagte Ludwig Hartmann, einer der beiden Spitzenkandidaten der bayerischen Grünen. Damit das funktioniere, müsse sich das Betreuungsangebot an das Leben der jungen Eltern anpassen und nicht umgekehrt. In der BR Wahlarena sprach Hartmann mit einer jungen Mutter, deren Sohn erst acht Wochen alt ist, und die noch immer auf der Warteliste für einen Kitaplatz ihres Kindes nach dem ersten Geburtstag steht. Das Thema Kita brennt bayerischen Eltern unter den Nägeln.

Besser Öffnungszeiten, mehr Personal

Erzieher seien die ersten Pädagogen, mit denen die Kinder zu tun hätten, so Hartmann. Die Öffnungszeiten von Kitas müssen dringend ausgeweitet werden. Und: Es sei viel mehr Personal notwendig. Erst im nächsten Schritt möchten die Grünen eine Gebührenfreiheit einführen. Öffnungszeiten und Personal seien erst einmal wichtiger.

Auch mehr Hortplätze notwendig

Wenn Kinder in die Schule kämen, gehe die Suche erneut von vorne los, kritisiert Hartmann die aktuelle Situation. Hier brauche es einen Rechtsanspruch auf Betreuung am Nachmittag.

Eine frühere Erzieherin sprach in der BR Wahlarena eine mangelnde Wertschätzung der Arbeit von Erzieherinnen und Erziehern an. Dies zeige sich insbesondere an der Bezahlung. Bei Hartmann stieß sie damit auf offene Ohren.

"Wir müssen das Berufsbild aufwerten." Ludwig Hartmann, B'90 Die Grünen

Hartmann sprach sich dafür aus, ganz konkret den Personalschlüssel zu verbessern. Das Geld wäre da, man müsse es nur anders verwenden.

