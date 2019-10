Ludwig-Erhard-Zentrum: Vater des Wirtschaftswunders kein Nazi

Das Ludwig-Erhard-Zentrum, gleich hinter dem Fürther Rathaus, besteht aus zwei Gebäuden. In einem quaderartigen Neubau erzählt das Museum die deutsche Nachkriegsgeschichte: Wirtschaftswunder, soziale Marktwirtschaft, Wohlstand für alle.

Ausstellung beleuchtet Erhards Rolle in der NS-Zeit

Gleich gegenüber steht Erhards Geburtshaus – ein gedrungener, dreistöckiger Altbau aus Sandstein. Dort geht es um all das, was davor geschah. Drei Ausstellungsräume beschäftigen sich mit dem Nationalsozialismus und dem Zweiten Weltkrieg. Der erste Raum ist dunkel und spärlich beleuchtet. In Bildern, Texten und Hörstationen wird die Wirtschaftspolitik der Nationalsozialisten erläutert. In zwei weiteren Räumen geht es konkret um Erhards Beziehung zum Nationalsozialismus. Für die Berliner Journalistin und Autorin Ulrike Herrmann ist der Fall klar: Erhard war ein Profiteur des Naziregimes, sagt sie:

"Erhard hat sehr gut verdient, indem er mit Gauleitern und Himmler-Behörden zusammengearbeitet hat, indem er Gutachten hergestellt hat über die Enteignung von Juden und Menschen aus besetzten Gebieten. Aus meiner Sicht ist es ein Skandal, dass es immer noch Straßen gibt, die nach Ludwig Erhard benannt sind." Ulrike Herrmann, Buchautorin

Erhard nahm Aufträge des NS-Regimes an

Fakt ist: Erhard arbeitete während der NS-Zeit für ein Wirtschaftsforschungsinstitut in Nürnberg, das auch im Auftrag des NS-Regimes Studien erstellte. Er verdiente seinen Lebensunterhalt spätestens ab 1939 mit Aufträgen der Nationalsozialisten. Kann man ihn deswegen als Profiteur bezeichnen? Nein, heißt es im Ludwig-Erhard-Zentrum in Fürth.

"Ein 'Profiteur' ist ein Nutznießer. Und ein Nutznießer des NS-Regimes war Ludwig Erhard nicht. (…) Das Kerngeschäft des Instituts und damit auch von Erhard war Marktforschung im Auftrag externer Geldgeber. (…) Weil in der ohnehin immer stärker dirigistisch-staatsinterventionistisch organisierten NS-Wirtschaft mit Kriegsbeginn 1939 die Privatindustrie als Auftraggeber ausfiel, mussten die Institutsleitung und damit auch Ludwig Erhard versuchen, Aufträge von staatlichen Stellen zu bekommen." Prof. Daniel Koerfer, wissenschaftlicher Kurator der Dauerausstellung im Ludwig-Erhard-Zentrum

In der Dauerausstellung im Fürther Ludwig-Erhard-Zentrum sind Erhards Wirtschaftsgutachten für die Nazis im Original zu sehen. Vorsichtig übte er Kritik: So wollte er zum Beispiel, dass die polnischen Arbeiter in den besetzten Gebieten annähernd den Deutschen gleich gestellt sind. Die SS sei "extrem unzufrieden" gewesen, so Daniel Koerfer. Erhard bot eine Umarbeitung an, die er aber nie ablieferte.

Herrmann: "Erhard war ein Lügner."

In der Ausstellung fällt das Foto eines schmalen Mannes mit ernstem Blick auf: Carl Goerdeler – NS-Widerstandskämpfer, nach dem Attentat vom 20. Juli 1944 hingerichtet. In seinem politischen Testament empfiehlt Goerdeler seinen Mitstreitern, sich nach Kriegsende an Ludwig Erhard zu wenden. "Er wird Euch gut beraten", schreibt Goerdeler. Ulrike Herrmann wirft Erhard vor, seine lockere Bekanntschaft mit Goerdeler nach dem Krieg ausgeschlachtet zu haben. Erhard sei ein "Lügner". Er habe sich "mit sehr viel Fantasie" eine Widerstands-Legende "zusammen gelogen", sagt Herrmann. Der wissenschaftliche Kurator des Ludwig-Erhard-Zentrums, Daniel Koerfer, findet Herrmann Behauptung "ziemlich infam". Die Verbindung zwischen Erhard und Goerdeler sei "eng" gewesen. Daniel Koerfer ist sich sicher: Ludwig Erhard war kein Nazi.

Ludwig-Erhard-Zentrum zeigt Original-Dokumente

Die Ausstellung im Ludwig-Erhard-Zentrum in Fürth klammert Erhards ambivalente Rolle in der NS-Zeit nicht aus. Die Besucher können sich – vor allem durch viele Original-Dokumente aus der Zeit – ein eigenes Bild machen.