Ludwig-Erhard-Preis geht an Crowdfunding-Forscher Daniel Blaseg

Das teilte der Ludwig-Erhard-Initiativkreis Fürth e.V. mit, der den Preis auslobt. Der Preisträger hat an der Goethe-Universität Frankfurt promoviert und arbeitet nun seit sechs Monaten an der renommierten ESADE Law- and- Businessschool in Barcelona.

Renommierte Jury

Seine Arbeit entspreche den Preiskriterien am besten, so der Verein. Dies habe die mit den bekannten Ökonomen Hans-Werner Sinn, Bruno Frey aus Zürich sowie dem Wirtschaftsweisen Lars Feld aus Freiburg besetzte Jury befunden. Der Preis wurde Daniel Blaseg am Abend bei einer feierlichen Veranstaltung nicht im Ludwig-Erhard-Zentrum in Fürth, sondern im Fürther Stadttheater übergeben.

Crowdfunding und die Folgen

Blaseg hat sich in seiner Arbeit unter anderem mit Crowdfunding und seinen Folgen beschäftigt. Er stellte unter anderem fest, dass hierbei kaum Selbstregulierung stattfindet und Konsumenten nicht ausreichend vor Verlusten geschützt sind.

Zwei weitere Kandidatinnen

Neben ihm waren für den Preis noch zwei junge Wissenschaftlerinnen der Ludwig-Maximilians-Universität nominiert: Larissa Zierow mit einer Arbeit zu bildungspolitischen Maßnahmen und Lisa Simon mit einer Promotion über den Einfluss von Bildung auf den Arbeitsmarkterfolg junger Menschen.

Soziale Marktwirtschaft im Sinne Erhards

Der Ludwig-Erhard-Preis wird sein 1997 jährlich für Promotionsarbeiten vergeben, die eine Aktualisierung oder Weiterführung der Grundgedanken der sozialen Marktwirtschaft im Sinne Ludwig Erhards aufweisen.