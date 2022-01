Ludwig Erhard auch zum 125. Geburtstag aktuell

Ludwig Erhard begegnet den Menschen an vielen Stellen in Fürth: Eine Straße ist nach ihm benannt, eine Schule und seit einigen Jahren gibt es das Ludwig-Erhard-Zentrum, das zugleich ein Museum ist neben dem Rathaus. So viel Begeisterung für den Vater der Sozialen Marktwirtschaft gab es in seiner Heimatstadt nicht immer. So verweigerte ihm der Fürther Stadtrat zu Lebzeiten die Ehrenbürgerwürde. "Parteipolitisch kleinkariert und falsch" nennt das Fürths Oberbürgermeister Thomas Jung (SPD) beim Festakt. Umso mehr freue sich Jung, dass es seit drei Jahren das Ludwig-Erhard-Zentrum im Herzen der Stadt gebe.

Herrmann: "Erfolgreichstes Wirtschaftsmodell der Welt"

Zu dem hybrid veranstalteten Festakt hatte das Ludwig-Erhard-Zentrum (LEZ) ins Stadttheater Fürth eingeladen. Den Ton bei den vielen Ansprachen über den großen Sohn der Stadt setzte gleich im ersten Grußwort der bayerische Innenminister Joachim Hermann (CSU). "Die Soziale Marktwirtschaft ist das erfolgreichste Wirtschaftsmodell der Welt“, erklärte er. Der Wettbewerbsgedanke sorge bei vielen Menschen für Leistungsfreude. Die Soziale Marktwirtschaft gewährleiste soziale Sicherheit und Ausgleich. Die Pandemie habe vieles verändert, "auch unser Wirtschaftsleben", fügte Herrmann hinzu. Die Schutzmaßnahmen vor Corona seien "unglaubliche Eingriffe, wie sie sich Ludwig Erhard kaum hätte vorstellen können." Doch ist und bleibe die Soziale Marktwirtschaft "unser Erfolgsrezept", so der Minister aus Erlangen.

Söder will Weiterentwicklung zu ökologischer und digitaler Marktwirtschaft

Daran knüpfte nahtlos auch Ministerpräsident Markus Söder (CSU) an, der als Hauptredner des Festaktes geladen war. Da er auch an der Ministerpräsidentenkonferenz zur Beratung über Corona-Maßnahmen teilnehmen musste, hielt er seine Rede per Livezuschaltung. Die Soziale Marktwirtschaft sei "die genialste Idee" angesichts des unversöhnlichen Gegeneinanders von Kapitalismus und Sozialismus, befand Söder. Er forderte, heute müsse Erhards Wirtschaftskonzept transformiert werden "in eine ökologische und digitale Marktwirtschaft, die genauso sozial sein muss."

Söder: "Erhard der bislang einzige Bundeskanzler aus Franken"

Und dann kommt der bayerische Ministerpräsident kurz auf sich selbst zu sprechen. Der CDU-Politiker Ludwig Erhard sei "mit seiner Haltung und seinem Mumm auch ein cooler Typ gewesen", schickte Söder voran und stellte dann fest: Ludwig Erhard war "der einzige Franke, der bisher Bundeskanzler war. Einem anderem war die Chance nicht gegeben." Diese Anspielung auf seine gescheiterten Ambitionen, bei der vergangenen Bundestagswahl als Kanzlerkandidat von CDU und CSU anzutreten, versieht Söder mit dem hörbaren Unterton des Bedauerns.

Knobloch: "Soziale Marktwirtschaft ist ein Zauberwort"

Auch die Präsidentin der Israelitischen Kultusgemeinde München und Oberbayern, Charlotte Knobloch, kam zum Festakt für Erhard. Sie schätzt den großen Wirtschaftspolitiker als "Denker und Macher", dem die Deutschen bis heute viel zu verdanken hätten. In ihrem Grußwort bekannte sie: "Für mich und viele Millionen Menschen in Deutschland wurde Soziale Marktwirtschaft (…) im wahrsten Sinne des Wortes ein Zauberwort. Es war ein Begriff, der die unglaubliche Entwicklung vor unseren Augen beschrieb. Wo nach dem Zweiten Weltkrieg gehungert und gefroren wurde, wo Miss- und Mangelwirtschaft das Leben gelähmt hatten, lebten die Menschen bald wieder in bescheidenem Wohlstand. Wo vorher nur Hürden aufgerichtet waren, machten verantwortungsvolle Politiker wie Ludwig Erhard den Weg wieder frei. Von dieser epochalen Leistung profitieren wir bis heute."

Fürther OB drängt auf Erhard-Büste in der Walhalla

Worte, denen sich der Fürther Oberbürgermeister Thomas Jung vermutlich unumwunden anschließen dürfte. Ihm schwebt eine der politisch höchsten Ehrungen, wenn nicht die höchste Ehrung vor, die in Bayern vergeben wird. Jung erinnerte die Staatsregierung daran, dass der geläuterte Stadtrat von Fürth vor ein paar Jahren schon vorgeschlagen hat, Ludwig Erhard als Büste in der Walhalla zu verewigen, der bayerischen Ruhmeshalle in Kelheim. Der Oberbürgermeister meint, dafür sei es nun wirklich Zeit.

Ausstellung zeigt verschollenen Nachlass von Erhard

Nach dem Festakt eröffnete das Ludwig-Erhard-Zentrum, kurz LEZ, eine neue Dauerausstellung, die den privaten Nachlass von Ludwig Erhard zeigt. Der Nachlass war in den 1990er-Jahren zunächst verkauft worden. Dem LEZ gelang es, große Teile davon wieder zurück zu erwerben. Die Vorstandsvorsitzende der Stiftung des LEZ, Evi Kurz, sagte dazu dem Bayerischen Rundfunk: Das Zentrum verwebe zwar Biographie mit Zeit- und Wirtschaftsgeschichte, doch habe das LEZ bisher sehr wenige Originalexponate gehabt. "Jetzt sind wir der Person Ludwig Erhard sehr nahe." Es handle sich um Stücke, die noch nie in der Öffentlichkeit gezeigt wurden.