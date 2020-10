Ludwig der Bayer: Ein Kommunikationstalent des Mittelalters

Ludwig der Bayer war Kaiser des Heiligen Römischen Reiches und so etwas wie ein mittelalterliches Kommunikationstalent, sagt Klaus Wolf, Professor für Deutsche Literatur und Sprache in Bayern an der Universität Augsburg. "Kommunikation ist immer wichtig: Donald Trump twittert, Ludwig stellt Urkunden aus. Man musste sich bemerkbar machen, um seine Macht auszustellen."

Ludwigs Urkunden lagern heute im Staatsarchiv Augsburg. Sie waren eine Art kaiserliches Nachrichtenwesen des Mittelalters. Sie tragen schwere Tonsiegel oder geprägte Siegel aus tiefrotem Wachs. Diese sollten die Echtheit der Dokumente beglaubigen. Die kleineren Siegel waren für Alltagsgeschäfte gedacht, die großen für die staatstragenden Aufgaben des Kaisers.

Urkunden auf Hochdeutsch statt in Latein

Ludwig hat auch in anderer Hinsicht Maßstäbe gesetzt: Er hat seine Urkunden nicht mehr in Latein, sondern auf Deutsch verfassen lassen. "Ludwigs Urkunden waren ein wichtiger Schritt zum Hochdeutsch. Weil er wollte, dass ihn die verstehen, die ihn finanzierten und seine Söldnerheere ausrüsteten", erklärt Professsor Klaus Wolf.

Wissenschaftler erforschen Prunk-Urkunden

Wissenschaftler aus ganz Deutschland reisen jetzt nach Augsburg: Sie wollen sich auf einer Tagung mit der Sprache der Prunk-Urkunden von Ludwig dem Bayern beschäftigen. Thomas Engelke, Leiter des Staatarchivs, freut sich darüber: "Jedes Stück, das wir haben, gibt es nur einmal auf der Welt, in unseren Beständen. Wir wollen die aber nicht wegsperren, sondern dafür sorgen, dass damit geforscht wird."

Urkunden geben Einblicke ins mittelalterliche Leben

Und mit den Urkunden erfahren die Wissenschaftler viel, sagt Engelke: Man bekomme einen Einblick in den Alltag der damaligen Zeit, in die täglichen Geschäfte. "Wie haben die Menschen im 14. Jahrhundert gelebt, gerade auch hier in Schwaben? Denn viele der Urkunden sind für Schwaben ausgestellt worden. Vom Bürger, vom Kaufmann bis zum Bischof."

Ausstellung zeigt erstmals Prunk-Urkunden

Demnächst werden die einzigartigen, wunderbar erhaltenen und zum Teil mit prächtigem Farbschmuck verzierten Urkunden im Augsburger Staatsarchiv in einer Ausstellung erstmals öffentlich gezeigt. "Wir haben sehr viele unentdeckte Schätze, die hier noch zu heben sind", sagt Thomas Engelke. "Das würde sich auf jeden Fall lohnen, vorbeizuschauen und sich die Originale anzusehen. In der Zusammensetzung sieht man das nicht alle Tage", schwärmt der Leiter des Staatsarchivs.