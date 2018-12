Luchspopulation im Bayerischen Wald wächst

Akzeptanz des Luchses ist sehr hoch

Marco Heurich ist Forschungsleiter im Nationalpark Bayerischer Wald. Er sagt, die Akzeptanz des Luchses sei angestiegen und das könnte sich letztendlich positiv für die Luchse ausgewirkt haben.

"Was wir sehen ist, dass die Akzeptanz des Luchses in der Region und auch bei den Nationalparkbesuchern sehr hoch ist und dass die Wilderei auf die Tiere Entsetzen hervorgerufen hat." Marco Heurich, Forschungsleiter im Nationalpark Bayerischer Wald

Jeder Luchs ist einzigartig

Die scheuen Luchse werden in den Nationalparks auf einer Fläche von insgesamt 820 Quadratkilometern unter anderem mit Hilfe von sogenannten Fotofallen erforscht. Für das Luchsmonitoring sind Kameras an systematisch ausgewählten Standorten installiert. Anhand ihrer individuellen Fellzeichnung können die Luchse eindeutig identifiziert werden. Daher wissen die Forscher auch, in welchen Regionen die Tiere umher streifen und wie alt sie werden. Luchs Milan zum Beispiel wurde mindestens 13 Jahre alt, Lüchsin Nora mindestens 14 Jahre.