Luchs streunt durchs Oberallgäu

Die Bilder der Wildkamera sind etwas verwackelt und unscharf, aber die Experten vom Landesamt für Umwelt sind sich sicher: Bei dem abgebildeten Tier handelt es sich um einen Luchs. Es ist das zweite Mal seit 180 Jahren, dass im Allgäu ein Luchs nachgewiesen wurde. Im vergangenen Frühjahr war bei Bad Hindelang ein Wildkamera-Bild entstanden.

War es derselbe Luchs wie vergangenes Jahr?

Ob das Tier auf dem Foto ein Männchen oder ein Weibchen ist und ob es möglicherweise dasselbe ist, das vor rund einem Jahr in eine Fotofalle tappte, muss noch geklärt werden. Diese Fragen können nach Einschätzung von Rolf Eberhardt, dem Leiter des Naturparks Nagelfluhkette, wegen der geringen Bildqualität im Moment nicht beantwortet werden. Unklar sei auch, woher das Tier komme. Eberhardt freut sich jedenfalls über den Nachweis: "Es ist ein Zeichen dafür, dass wir hier sehr naturnahe Zustände haben."

Alpwirtschaftlicher Verein reagiert gelassen auf Luchs

Beim Alpwirtschaftlichen Verein macht man sich wegen des Luchses keine Sorgen um das Weidevieh, denn er reißt in der Regel keine Kälber und Kühe. Auch bei Schafen, von denen es im Allgäu recht wenige gibt, ist es bisher nicht zu Rissen gekommen.

Auf dem Luchs-Speiseplan: Rehe und Gämsen

Der Luchs ernährt sich nach Angaben des Naturparks hauptsächlich von Rehen oder Gämsen. Heinrich Schwarz, der Vorsitzende des Oberallgäuer Kreisjagdverbands, betont, dass die Jäger im Oberallgäu nicht strikt gegen den Luchs sind. Allerdings reißt der Luchs etwa fünfzig Rehe pro Jahr. Den betroffenen Jägern fehlen dann die Einnahmen durch die Wildbret-Vermarktung.

Luchs hat bisher wohl nur bei Bad Hindelang Rehe gerissen

Außerdem wird das Wild durch den Luchs Schwarz zufolge scheuer, es lässt sich also – zumindest mit den herkömmlichen Strategien – nicht mehr so leicht jagen. Beides wirke sich aber nicht stark aus, solange sich die Population in Grenzen halte. Bisher sind nur in Bad Hindelang Luchs-typische Rehrisse aufgetaucht. In Balderschwang sei das noch nicht der Fall gewesen, heißt es vom Naturparks Nagelfluhkette.