Luchs in Bayern: Leichter Aufwärtstrend bei den Bestandszahlen

Die Luchs-Bestandszahlen haben sich in Bayern in den Jahren 2019 und 2020 weiterhin leicht erholt. Das hat das Landesamt für Umwelt (LfU) jetzt mitgeteilt. Von Mai 2019 bis April 2020 wurden demnach in Bayern 70 selbstständige Luchse sowie 27 Jungtiere nachgewiesen. Ein Jahr zuvor waren es noch 60 selbstständige Luchse und 26 Jungtiere.

Luchse sind grenzüberschreitend unterwegs

Ein Großteil der Tiere ist grenzüberschreitend im Dreiländereck Deutschland/Tschechien/Österreich unterwegs. Überwiegend in Bayern lebten deshalb im Beobachtungszeitraum nur 51 Luchse einschließlich 20 Jungtiere. In den Jahren 2019/2020 wurden auch dreizehn Weibchen mit Nachwuchs festgestellt. Dieser wichtige Gradmesser für den Zustand der Population zeigt ebenfalls einen leichten Aufwärtstrend.

Zuletzt hatte aber auch der Bund Naturschutz (BN) einen Anstieg bei der Zahl der Luchse in Bayern gemeldet.

Luchs bleibt weiterhin gefährdet

Das Luchsvorkommen im Osten Bayerns ist eine von drei Populationen deutschlandweit. Trotz der leicht positiven Entwicklung bleiben Luchse aber stark gefährdet. Aufgrund des zahlenmäßig geringen Nachwuchses und der zögerlichen Erschließung neuer Territorien sind insbesondere kleine Luchsbestände für Störungen sehr empfindlich und können schnell geschwächt werden. Risikofaktoren sind laut LfU neben natürlichen Todesursachen auch Unfälle im Straßenverkehr und illegale Tötungen.