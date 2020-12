Luchs im flachen Isarmündungsgebiet gesichtet

Luchse bevorzugen bergiges Gelände und sind selten im flachen Land

Pichler kontaktierte auch Sybille Wölfl, bei der er ehrenamtlich arbeitet. Wölfl ist die Leiterin des Luchsprojekts Bayern. Für eine Antwort war sie bisher noch nicht zu erreichen. Nach Pichler hätte aber auch Wölfl keine Zweifel daran, dass es sich wirklich um einen Luchs handelt. Für Pichler ist es sehr außergewöhnlich, dass ein Luchs im flachen Land gesichtet wurde. "Sie sind eigentlich am liebsten da, wo es bergig ist." So konnte Pichler mit seinen Fotofallen im Vorderen Bayerischen Wald im Landkreis Deggendorf Nähe der Rusel in diesem Jahr schon vier Luchse nachweisen. Doch wie kam der jetzt gesichtete Luchs ins Isarmündungsgebiet? "Es ist wahrscheinlich, dass er geschwommen ist – Luchse sind gute Schwimmer", so Pichler.

Luchsbeauftragter hofft auf einen Fotobeweis

Die Isarauen sind ein langes Naturschutzgebiet mit Auwäldern, ideal als Streifgebiet für den Luchs, so der Luchsbeauftragte. "Er könnte locker von der Isarmündung bis nach Landau oder Dingolfing gehen. Aus dem Augebiet wird er nicht rausgehen, er bleibt immer in Waldnähe." Um den Luchs identifizieren zu können, hat Pichler die umliegenden Jäger gebeten, ihre Fotofallen auszuwerten. Denn: Die Fellzeichnung eines jeden Luchses ist ihr Fingerabdruck. Deswegen bittet Pichler auch Spaziergänger darum, ein Foto zu machen – sollte der Luchs wider Erwarten gesichtet werden. "Der Luchs ist völlig ungefährlich für den Menschen und es ist unwahrscheinlich, dass man ihn sieht." Gefährlicher könnte der Luchs für Schafe oder Wild werden. Sollte der Luchs die Tiere reißen, gibt es aber Entschädigungsgeld vom Bayerischen Jagdverband oder vom Luchs-Fonds, so Pichler.