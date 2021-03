Lucas-Cranach-Campus eröffnet: Zwei Hochschulen an einem Ort

Der neue Hochschulstandort in Kronach soll die Folgen des demografischen Wandels abfedern. Wegbereiter für den in der Stadt verteilten Campus ist das eigens dafür gegründete Lucas-Cranach-Kommunalunternehmen. Es kauft leerstehende Gebäude in der Innenstadt, renoviert sie nach den Vorstellungen der Hochschulen und vermietet sie an diese.

Teststrecke für Autonomes Fahren am Lucas-Cranach-Campus

In Kronach sollen so nach und nach Lehrräume, Büros und sogenannte Coworking-Arbeitsplätze entstehen. Freiberufler oder kleinere Startups können dort in offenen Räumen nebeneinander arbeiten und voneinander profitieren. Neben Laboren und einer Teststrecke für Autonomes Fahren sind auch Wohnungen für Studierende geplant. Rund 60 Millionen Euro sollen dafür in den kommenden fünf Jahren investiert werden, teilt das Kommunalunternehmen mit.

Kronach und seine Unternehmen sollen profitieren

Die Studierenden werden neues Leben in die 18.000-Einwohner-Stadt Kronach bringen, so die Hoffnung der Stadt. Aber auch die lokalen Unternehmen sollen von der Hochschule profitieren. Durch Praxisprojekte können sie Wissen und Absolventen gewinnen.

Hochschulen Hof und Coburg sind in Kronach schon länger aktiv

Die Hochschule Hof und Coburg betreiben in Kronach schon Forschung. Die Hochschule Coburg startete vor fünf Jahren den berufsbegleitenden Master Zukunftsdesign mit rund 150 Studierenden, die Hochschule Hof das Forschungsprojekt "Car Infotainment".

Neue Studiengänge am Lucas-Cranach-Campus

Nun bauen beide Einrichtungen ihr Angebot aus: Die Hochschule Coburg bietet ab Montag den Master Autonomes Fahren mit 18 Studierenden an. Neun Professoren aus Coburg sollen dort bald arbeiten, auch Bachelorstudiengänge sind geplant. Die Hochschule Hof will im Wintersemester mit dem Studiengang "Innovative Gesundheitsversorgung" und 15 Studierenden starten. Langfristig sollen bis zu 45 Erstsemester pro Jahr und fünf Professoren aus Hof am neuen Campus forschen.

Hochschule Coburg plant weitere Studiengänge in Kronach

Die digitale Auftaktveranstaltung am neuen Lucas-Cranach-Campus findet heute um 18 Uhr statt. Interessierte können die Veranstaltung auf der Facebookseite des Campus mitverfolgen.

Die Hochschule Coburg hat bereits angekündigt in den kommenden Jahren am Standort Kronach auch die Bachelorstudiengänge "Digital Transformation Concepts" und "Biomedizinische Analytik" anzubieten. Im Studiengang "Digital Transformation Concepts" sollen junge Menschen auf die Berufswelt von morgen und auf Veränderungen vorbereitet werden, die sich aus der zunehmenden Digitalisierung ergeben