vor 9 Minuten

Lottospieler in Oberfranken knackt 19-Millionen-Euro-Jackpot

Ein Lottospieler in Oberfranken hat den Eurojackpot von rund 19 Millionen Euro geknackt. Damit steht der zweithöchste Gewinn eines Eurojackpots in Bayern zu Buche, wie Lotto Bayern am Montag mitteilte.