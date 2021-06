Vor zwei Wochen Jackpot geknackt: 33 Mio. warten auf Gewinner

Mit den Gewinnzahlen 1, 7, 17, 22, 41, 49 und der Superzahl 3 knackte die Person aus Unterfranken am 9. Juni den Lotto-Jackpot. Für die zwei ausgefüllten Tippfelder investierte sie 2,40 Euro – und gewann genau 32.842.219 Euro und 80 Cent, die zweithöchste Gewinnsumme in der Geschichte von Lotto Bayern. Wie Lotto-Pressesprecher Rainer Holmer gegenüber dem BR bestätigt, hat die Person ihren Gewinn noch nicht angefordert.

Lotto-Tippschein wird noch gespielt

Dies liege möglicherweise an dem Tippschein: ein Mehrwochen-Spielschein, der noch bis zum 7. Juli gelte, so Holmer. Viele Gewinner gingen erst nach Ablauf des Spielscheins in die Annahmestelle, um sich dort nach möglichen Gewinnen zu erkundigen.

Überraschung in zwei Wochen?

In der Annahmestelle werde dem Glückspilz aber lediglich mitgeteilt, dass er einen Geldgewinn von über 2.500 Euro erzielt habe. Größere Gewinne würden über die Lotto-Zentrale ausgezahlt. Sollte die Person in der Annahmestelle nach der Gewinnquote fragen, könnte die Überraschung groß sein: Die Mitarbeiter seien aber geschult, in so einem Fall die Person möglichst diskret über den Millionengewinn zu informieren, bestätigt der Lotto-Pressesprecher.

Lotto-Gewinn verfällt Ende 2024

Um sich die fast 33 Millionen Euro bei Lotto Bayern abzuholen, dazu kann sich der Gewinner oder die Gewinnerin Zeit lassen - bis zum 31.12. 2024. Erst danach würde der Gewinn verfallen. Wichtig sei, dass die Person noch im Besitz der Spielquittung ist – die Thermopapier-Quittung, die sie beim Aufgeben des Spielschein erhalten hat. Denn: "Ohne Quittung gibt’s kein Geld", so der Mitarbeiter von Lotto-Bayern. Wichtig wäre auch, den anonym abgegebenen Schein zu personalisieren: "Einfach hinten Name und Adresse draufschreiben, das ist wichtig! Sonst kann jeder, der die Quittung findet, den Gewinn anfordern", rät Holmer.