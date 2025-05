Lotto-Millionen gehen an Nachbar-Duo aus Niederbayern

Zwei Männer aus Niederbayern sind dank eines Lotto-Gewinns jetzt Millionäre. Sie haben zusammen mehr als 4,5 Millionen Euro gewonnen. Die beiden hätten ihren Systemschein als Tippgemeinschaft kurz entschlossen früher abgegeben als sonst üblich, teilte Lotto Bayern mit. Bei der Ziehung Ende April hätten sie dann mit sechs Richtigen und der korrekten Superzahl den Jackpot geknackt.

Systemschein mit richtigen Gewinnzahlen

Der Tippschein des Duos war bundesweit der einzig richtige in der Gewinnklasse 1, was den Männern exakt 4.430.570,10 Euro einbringt. Durch den Systemschein - der mehr kostet, aber auch mehrere Zahlenkombinationen ermöglicht - gewann das Duo aber zusätzlich auch gleich 18-fach in der Gewinnklasse drei.

"Da hockst di erstmal nieda"

Mit den Worten "Da hockst di erstmal nieda" beschrieb einer der beiden Gewinner seine Reaktion laut Lotto Bayern. "Wenn man Lotto spielt, träumt man immer, was man mit dem Geld machen würde. Und wenn es dann passiert – ist der Kopf auf einmal leer."

Gewinner möchten Alltag erstmal nicht ändern

Ändern möchte das Duo an seinem Alltag demnach erst mal nichts. Doch vor der Rente lebe und arbeite es sich mit dem Millionengewinn im Rücken "einfach beruhigter", werden die beiden Nachbarn in der Mitteilung zitiert.

Beim normalen "6 aus 49" haben Lottospieler eine Gewinnchance von etwa 1:140 Millionen auf den Jackpot, also sechs Richtige plus Superzahl. Ein Systemschein erweitert die Anzahl der gespielten Zahlen, sodass man mit einem Tippfeld automatisch mehrere Kombinationen abdeckt.

Mit Material von dpa.