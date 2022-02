Lotto-Jackpot geknackt: 17 Millionen gehen nach Unterfranken

Genau 17.113.779 Euro ist der Lottoschein wert, den der oder die Glückliche für die letzte Samstagsziehung im LOTTO 6aus49 anonym abgegeben hat. Alle Lotto-Tipper aus Unterfranken sollten deshalb ihre Spielquittungen zücken und prüfen, ob diese die sechs Richtigen 2,13,17,31,39 und 48 innerhalb eines Tippfeldes, sowie die gezogene Superzahl 6 aufweist, so Lotto Bayern.

Sieben statt sechs Kästchen getippt

Der millionenschwere Spielauftrag wurde mit einem Vollsystemtipp 6aus7 erzielt. Statt der sechs anzukreuzende Glückszahlen können sieben angekreuzt werden. Dabei nehmen alle mathematisch möglichen Tippreihen von je sechs Zahlen, die sich aus den angekreuzten sieben Zahlen bilden lassen, an der Ziehung teil.

Tippschein für 20 Euro

Der Tipp aus Unterfranken traf nicht nur die Gewinnklasse eins (sechs Richtige plus Superzahl) mit einer Gewinnquote von 17.074.092,80 Euro, sondern auch sechs weitere Treffer in der Gewinnklasse drei (fünf Richtige plus Superzahl) mit insgesamt 39.686,40 Euro.

Nach Angaben von Lotto Bayern wurden zwei Systemschein-Spielfelder getippt, dazu noch die Lotterien Spiel 77 und Super 6. Der oder die Glückliche investierte insgesamt 20,55 Euro. Unter Vorlage der Original-Spielquittung kann der Millionengewinn bis einschließlich 31. Dezember 2025 angefordert werden.

Letztes Jahr: 33 Millionen nach Unterfranken

Im Juni 2021 hatte eine Frau aus Unterfranken den Jackpot geknackt, es aber erst Wochen später bemerkt. Die Tipperin gewann 33 Millionen Euro. Das ist der zweithöchste Gewinn in der Firmengeschichte von Lotto Bayern.