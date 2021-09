Lost Place: Funkturm bei Heidenheim zu verkaufen

Dort wo die Heidenheimer früher gerne Pilze gesammelt haben, hat die US Army vor mehr als 60 Jahren eine Funkstation eingerichtet. Die Heidenheimer seien zunächst skeptisch gewesen, als es hieß: "Die Amerikaner kommen", erzählt Helmut Krumbholz. Er beschäftigt sich mit der Geschichte Heidenheims im Landkreis Weißenburg-Gunzenhausen. Die Zeitungen waren 1957 voll mit Spekulationen über das, was da kommt. Das habe sich aber schnell gelegt, so Krumbholz. Die Soldaten hätten sich schnell integriert.

Eis und Cola gratis

Zehn Soldaten waren auf dem Dürrenberg stationiert – und die hatten viel Kontakt zu den Heidenheimern. Schon allein deshalb, weil sie einmal in der Woche Wasser im Ort holen mussten. Bis heute gibt es kein fließendes Wasser auf dem Dürrenberg. Bei Festen waren die Soldaten gern gesehene Gäste und wenn die Armee zum Tag der offenen Tür auf die Funkstation einlud, kamen zahlreiche Besucher. "Das war immer was Besonderes. Da hat es Eis satt gegeben. Was man unten kaufen musste, hat man hier umsonst gekriegt. Und Getränke, Cola und das ganze Zeug hat es da gegeben", erinnert sich Helmut Krumbholz schmunzelnd.

Flugverkehr überwacht

Bei aller Freundschaft, wurde das Gelände auf dem Dürrenberg doch militärisch genutzt. Die US Army überwachte im Kalten Krieg von dort oben den Flugverkehr. "Was genau aufgezeichnet wurde, darüber gibt es keine Informationen", sagt Helmut Krumbholz. Auch nicht in den Archiven der US Armee, heißt es.