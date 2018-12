Lorenz Storch: Aiwangers Energiewende muss konkreter werden

Bei den Teilnehmern des Bayerischen Energiegipfels kam der Auftritt des neuen Ministers Hubert Aiwanger überwiegend gut an. Sie nehmen dem Freien Wähler ab, dass er neuen Schwung für die Energiewende in Bayern will. Und sie sehen ihm nach, dass er nur einen Monat nach seiner Vereidigung noch kein ausgefeiltes neues Energiekonzept für Bayern präsentieren kann.

Bei Aiwangers Energiegipfel kamen auch Trassengegner zu Wort

Der Umgang mit den Trassengegnern, von deren Thema die so genannten Energiedialoge unter Aiwangers Vorgängerin Ilse Aigner jedes Mal dominiert wurden, scheint auch gelungen zu sein. Sie durften ihr Anliegen in der Diskussion vorbringen, Aiwanger selbst äußert sich zurückhaltend zum Trassenthema. Aber letztlich bleibt klar, dass die Erdkabel kommen werden: Schon weil der Bund dafür zuständig ist, wofür Landesminister Aiwanger insgeheim dankbar sein mag.

Landes-Energieagentur mit Werbeveranstaltungen - eine gute Idee

Woher der Schub für die Erneuerbaren genau kommen soll, und wie hoch die Staatsregierung ihre neuen Ziele stecken will, das ist bisher freilich unklar. Aiwanger spricht davon, dass die neu zu gründende Landes-Energieagentur Werbeveranstaltungen mit Bürgermeistern in Dorfwirtshäusern machen soll. Das ist nicht falsch, denn der Schlüssel für die Energiewende, vor allem im Wärmebereich, liegt tatsächlich bei den Kommunen. Und politischen Rückenwind von der Staatsregierung könnten umstrittene Projekte wie Windräder wieder gut gebrauchen.

Ein Energie-Gesamtkonzept wird gebraucht

Aber ein Klein-Klein vor Ort ersetzt kein Energie-Gesamtkonzept. Das sollen nun Arbeitsgruppen liefern. So ein Konzept muss konkrete Maßnahmen für die einzelnen Sektoren definieren und daran ausgerichtet sein, dass Bayern sein Klimaziel erreicht: den CO2-Ausstoß bis 2050 um zwei Drittel zu reduzieren.

Bayern muss dem Bund Dampf machen für Gaskraftwerke

Als Anker für die Versorgungssicherheit wünscht sich Aiwanger mehr Gaskraftwerke in Bayern. Am liebsten auf marktwirtschaftlichem Weg, sagt der Minister, bringt aber gleichzeitig auch neue Subventionen ins Spiel. Von einem „Anreizsystem“ ist die Rede. Bisher produzieren klimaschädliche Kohlekraftwerke ihren Strom billiger als die Erdgas-Konkurrenz. Möglichkeiten, das zu ändern, gäbe es durchaus. Die Hebel dafür liegen jedoch nicht bei der Staatsregierung, sondern auf Bundesebene. Den für Energie zuständigen Bundeswirtschaftsminister stellt mit Peter Altmaier die CDU. Hier kann die konservative Bayerische Staatsregierung zeigen, welchen Einfluss sie hat.