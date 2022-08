Long-Covid-Therapie: Bedarf steigt - zu wenige Plätze

Wenn Elisabeth Bosch ihr Hochbeet gießt, sieht das eigentlich aus, wie leichte Gartenarbeit. Für die 58-jährige Krankenpflegerin ist es aber eine Herausforderung. Sie leidet an den Langzeitfolgen einer Corona-Infektion von vor gut eineinhalb Jahren. "Wenn ich Ausgleich und Ruhe gebraucht habe", sagt sie, "dann bin ich in den Garten gegangen und habe was gearbeitet". Heute dagegen empfinde sie es als sehr anstrengend, "die körperliche Leistungsfähigkeit ist auf einem ganz niedrigen Level". Ob die Kraft nach der Gartenarbeit noch für eine Runde mit Hündin Dana reicht, weiß sie an diesem Morgen noch nicht.

Patientenzahlen steigen an

So wie Elisabeth Bosch geht es immer mehr Menschen in Bayern. Die Zahlen der Patienten, die wegen Corona-Langzeitfolgen in ärztlicher Behandlung waren, sind zuletzt stark angestiegen, laut der Kassenärztlichen Vereinigung Bayerns (KVB) allein von 77.000 im letzten Quartal 2021 auf 182.000 im ersten Quartal 2022. Typische Symptome sind Erschöpfung und mangelnde Belastbarkeit, aber auch Gedächtnisprobleme.

"Jetzt stehe ich in der Küche und weiß nicht mehr, was ich machen muss"

Elisabeth Bosch hat sich eine Woche vor ihrem vereinbarten, ersten Impftermin im Januar 2021 infiziert, mutmaßlich in dem Seniorenheim, wo sie gearbeitet hatte. Seit über einem Jahr ist sie nun krankgeschrieben und kann nicht mehr arbeiten. Neben der körperlichen Erschöpfung leidet sie unter Konzentrations- und Gedächtnisstörungen. "Die sind wirklich krass", sagt sie: "Zum Beispiel einen Hefezopf backen. Ich brauche da kein Rezept mehr, ich habe schon so viele gebacken in meinem Leben. Und jetzt stehe ich in der Küche und weiß nicht mehr, was ich machen muss."

Schon bei leichter Überlastung droht ein Rückfall

Am Klinikum in Memmingen hat sie im Mai einen Platz in einer Therapiegruppe für Betroffene von Corona-Langzeitbeschwerden gefunden. Neben Atem- und Konzentrationsübungen lernen die Patienten vor allem eines: nichts zu überstürzen. Während des behutsamen Trainings wird mit einem kleinen Clip am Finger ständig der Blutsauerstoffgehalt kontrolliert, denn schon bei einer leichten Überlastung droht ein Rückfall.

Sechs bis neun Monate Wartezeit auf einen Reha-Platz

Nach dem zehnwöchigen Programm kann Elisabeth Bosch ihre Gartenarbeit wieder machen. Dass Therapien Betroffenen wirksam helfen, davon ist auch Dr. Frank Powitz, Vorsitzender des Berufsverbands der Bayerischen Pneumologen und Co-Autor der Klinik-Leitlinie zur Behandlung von Long Covid aus München, überzeugt. Doch es gebe viel zu wenig Angebote. Die Wartezeit auf eine Reha in der Regelversorgung betrage sechs bis neun Monate. "Das ist natürlich extrem lang. Wenn jemand arbeitsunfähig ist, dann macht das auch aus wirtschaftlicher Sicht überhaupt keinen Sinn, den sechs bis neun Monate auf eine Reha warten zu lassen, damit er dann irgendwann wieder arbeitsfähig wird", sagte der Mediziner dem BR.

Derzeit keine wirksamen Medikamente zugelassen

Elisabeth Bosch hat in ihrer Therapiegruppe zumindest gelernt, mit ihrem Beschwerden umzugehen. Die Kraft reicht nach der Gartenarbeit schließlich doch noch für die Runde mit dem Hund – immerhin: "Ich bin mit 40 noch Marathon gelaufen, habe trainiert und bin immer viel laufen gegangen, aber das ist jetzt undenkbar." Im Moment ist die Long-Covid-Therapie nur eine Symptombehandlung, wirksame Medikamente gibt es zum jetzigen Zeitpunkt nicht auf dem Markt.