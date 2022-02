Mit künstlicher Intelligenz gegen Long-Covid

Müdigkeit, Kopfschmerzen oder Konzentrationsschwierigkeiten können Symptome für eine Long-Covid Erkrankung sein – müssen es aber nicht. Denn eine zweifelsfreie Diagnose aufgrund dieser Symptome ist nicht möglich, sagt Bettina Hohberger vom Universitätsklinikum in Erlangen. Damit die Diagnose und Therapie der Erkrankung in Zukunft schnell umgesetzt werden kann, hat sie das Forschungsprojekt "disCOVer" (diagnosis Long-Covid Erlangen) mitinitiiert.

Ziel sei es, dass bewiesen werden könne, dass im Körper etwas krankhaft sei, so die Ärztin: "Dass wir sagen können, okay, wenn das im Blut oder wenn das in der Gefäßdichte vorhanden ist, dass wir dann sagen können: Das bekommt die Diagnose Long-Covid."

Künstliche Intelligenz soll bei Diagnose helfen

Um im Körper Beweise, sogenannte Biomarker, für eine Long-Covid Erkrankung zu finden, haben die Forschenden von "disCOVer" verschiedene Verfahren entwickelt. So haben Mitarbeitende des Erlanger Max-Planck-Instituts für die Physik des Lichts ein Verfahren namens "Echtzeit-Verformungszytometrie" entwickelt. Dieses sei weltweit einmalig, sagt Martin Kräter, Zellbiologe des Max-Planck-Insituts in Erlangen. Dazu habe man ein Gerät entwickelt, mit dem die mechanischen Eigenschaften von Einzelzellen im Blut messbar seien. Dabei werden diese durch einen engen Kanal geschickt. Eine Hochgeschwindigkeitskamera fotografiert jede einzelne Zelle. Mit Hilfe einer Software wird dann ermittelt, wie groß und wie stark die Einzelzellen verformt sind. Bei Patienten mit Long-COVID habe man beobachtet, dass die Größe und Verformbarkeit der roten Blutkörperchen mehr schwankt als bei gesunden Menschen. "Das deutet auf eine Schädigung der Zellen hin", so Martin Kräter.

Bei der Erkennung solcher Muster hilft auch Künstliche Intelligenz, so der Zellbiologe. Mit dem neuen Verfahren können bis zu 1.000 Blutkörperchen pro Sekunde analysiert werden. Ziel sei es nun, ein Gerät zu entwickeln, dass dann in jeder Arztpraxis stehen kann, damit die Untersuchung im Routineverfahren möglich ist.

Verschiedene Behandlungsmethoden für Long-Covid in Arbeit

Neben der Entwicklung einer Methode, die Long-Covid genau definieren soll, arbeiten die Forschenden auch daran, Behandlungsmöglichkeiten für die Patientinnen und Patienten zu entwickeln, so Ärztin und Projektleiterin Bettina Hohberger. Man habe nach aktuellem Wissensstand die Einteilung von an Long-Covid Erkrankten in drei Subgruppen vorgenommen. Genauso würden nun auch die Behandlungsmethoden variieren. Es gebe Patienten, bei denen zum Beispiel eine Booster-Impfung helfen könne und wiederum andere, bei denen eine Reha oder ein besonderes Medikament eingesetzt werden können. Aus diesem Grund arbeiten bei "disCOVer" auch viele verschiedene Partner mit – so unter anderem das Helmholtz-Institut in München sowie einige Rehabilitationseinrichtungen aus Bayern.

Gesundheitsministerium unterstützt Projekt

Das Bayerische Gesundheitsministerium unterstützt das Forschungsprojekt, das im vergangenen Dezember gestartet ist, mit mehr als einer Million Euro. Gesundheitsminister Klaus Holetschek (CSU) zeigte sich bei der Vorstellung des Projekts im Uniklinikum in Erlangen zuversichtlich: "Das hier ist ein Leuchtturm, ich verspreche mir da sehr viel." Es sei sehr wichtig, dass die Diagnose der Krankheit optimiert werde und dann auch Therapieformen passgenau entwickelt würden, so Holetschek.

Beim Projektteam um Bettina Hohberger war die Freude über die Unterstützung des Freistaats ebenso groß. Ohne diese sei das Projekt nicht möglich, erklärte die Projektleiterin. "disCOVer" hat im Dezember 2021 begonnen und soll nun ein Jahr lang laufen. Derzeit gibt es fünf Standorte in Bayern, die am Projekt beteiligt sind. Diese sollen dann auch in Zukunft Untersuchungen an den Patientinnen und Patienten durchführen.