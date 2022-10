Long Covid: Die Krankheit nach der Krankheit

Claudia Oberneder müht sich die Treppe hinauf. Zum Glück wohnt sie im ersten Stock. Trotzdem geht ihr bis zur Wohnungstür die Puste aus. Vor zweieinhalb Jahren ist die Landshuterin schwer an Covid-19 erkrankt. Sie war eine der ersten Corona-Betroffenen, lag eine Woche im künstlichen Koma und dann auf der Intensivstation. Bis heute leidet sie unter den Folgen der Krankheit: Kurzatmigkeit, Erschöpfung, Schmerzen sind nur einige der Symptome.

Wirklich verstehen können es nur andere Betroffene

Claudia Oberneder hat Glück: Ihre Familie hat sie von Anfang an unterstützt. Auch ihr Arbeitgeber, die Stadtwerke Landshut, ist verständnisvoll. Trotzdem hatte sie das Bedürfnis, sich mit anderen Betroffenen auszutauschen. Darum gründete sie eine Selbsthilfegruppe. Zunächst trafen sie sich ausschließlich online. Einerseits wegen der Corona-Beschränkungen, andererseits weil einige wegen Long Covid zu schwach waren, das Haus oder sogar ihr Bett zu verlassen. Claudia Oberneder erzählt, dass sie alle die wöchentlichen Treffen von Anfang an sehr schätzten: "Endlich hört mir jemand zu, endlich versteht jemand, wie es mir geht", so hätten es die meisten erlebt.

Mitmenschen sind oft ahnungslos

Claudia Oberneder erlebt es zum Glück nur selten, andere in ihrer Selbsthilfegruppe berichten es sogar aus ihren Familien: Die Mitmenschen reagieren hilflos, mit Unverständnis oder sogar aggressiv. Leidet sie oder er wirklich oder ist es nur Gejammer? Das scheinen sich einige Nichtbetroffene zu fragen. "Wir sehen ja eigentlich auch gesund aus", erzählt Claudia Oberneder. "Man sieht uns oft nicht an, dass wir kaum stehen können oder chronische Schmerzen haben."

Long Covid noch nicht ausreichend erfasst

Auch sei es schwer, etwa einen Behindertenstatus zu beantragen, erklärt Claudia Oberneder: "Das geht nach Fragebogen. Wenn es heißt: Können sie laufen? Dann wird es schon schwierig, denn 10 Schritte am Tag sind ja oft möglich. Dass die Menschen wegen der Erschöpfung den Rest des Tages im Rollstuhl sitzen, das zählt dann nicht. Sie bekommen dann einen Schwerbehindertengrad, der einem Rollstuhlfahrer nicht entspricht, denn die Beine funktionieren ja."

Durch Long Covid in finanzielle Probleme

Bis jetzt gibt es kaum etablierte Therapien oder Medikamente gegen Long Covid. Viele Betroffene griffen in ihrer Verzweiflung zu alternativen Behandlungsmethoden, die nicht von den Kassen bezahlt werden. So berichtet Claudia Oberneder von Diskussionen in ihrer Selbsthilfegruppe. Einige Betroffene sollen tausende von Euro für alternative Therapien ausgegeben haben. Im Web findet man Seiten, die etwa durch Blutwäschen Linderung versprechen. Behandelt werden aber nur Privatpatienten und "Selbstzahler". Die Krankenkassen zahlen die Behandlung nicht.

Krankenkassen zahlen nur zugelassene Therapien

"Jede medizinisch notwendige, symptomatische Behandlung wird von der Kasse übernommen", betont Stefani Meyer-Maricevic, Pressesprecherin der Barmer München. Entscheidend sei aber, dass es Studien gebe, in denen die Wirksamkeit nachgewiesen sei. "Wenn es sich um eine Therapie handelt, zu der es noch keine Studien gibt und die nicht in den Leistungskatalog der gesetzlichen Krankenversicherung aufgenommen ist, dann dürfen die Kassen diese Therapiekosten nicht übernehmen." Bei Blutwäsche zur Behandlung von Covid soll das nicht der Fall sein.

Unverständnis verstärkt das Leiden

Stefan Störk, Leiter des Departments Klinische Forschung und Epidemiologie der Herzinsuffizienz und Professor an der Universitätsklinik Würzburg forscht in einem bundesweiten Netzwerk zu Long Covid. Regelmäßig trifft er Patienten, die deswegen weniger belastbar sind und berufliche Probleme haben, weil das Verständnis des Arbeitgebers fehlt. "Wenn Betroffene und ihr Umfeld merken, dass die Leistung und Belastbarkeit weniger geworden ist, dann erleben wir zwei Weisen, wie die Betroffenen damit umgehen", erklärt der Forscher. "Die einen strengen sich noch mehr an, um die alte Leistung wieder zu bringen. Dadurch wird der Alltag noch energiebeladener, belastender und fordernder. Andere strecken gleich die Waffen und sagen: Ich schaff das nicht mehr, ich muss mich jetzt krankschreiben lassen."

Es wird geforscht

Wichtig ist es Stefan Störk aber auch, Mut zu machen und zu betonen, dass das Forschungsnetzwerk zu Long Covid sehr effektiv sei: Alle arbeiteten Hand in Hand und es gebe dadurch deutliche und schnelle Fortschritte.

"Es gibt keinen Grund, den Kopf in den Sand zu stecken: Die, die schlimme Symptome haben, denen wird geholfen und die leichteren Symptome, wenngleich sie ernst zu nehmen sind, die werden mit der Zeit nachlassen." Prof. Stefan Störk, Universitätsklinik Würzburg

Das könnte ein Licht am Ende des Tunnels sein für Betroffene wie Claudia Oberneder. Sie sagt, sie habe zwar ein Stück weit gelernt, mit der Krankheit zu leben. Eine wichtige Stütze sei für sie und ihre Mitbetroffenen aber die Selbsthilfegruppe. Dank Claudia Oberneders Engagement haben sich inzwischen mehrere Selbsthilfegruppen gebildet,in denen sie sich gegenseitig stützen. Aber auf den medizinischen Fortschritt hoffen alle natürlich trotzdem.