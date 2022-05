Long Covid: "Das wird für manche Menschen ein großes Problem"

Seit einem Jahr lebt Markus wieder bei seinen Eltern in Kirchdorf an der Iller. Die Spätfolgen einer Covid-Infektion im Herbst 2020 machen es dem 41-Jährigen bis heute unmöglich, alleine seinen Alltag zu meistern. "Dadurch, dass ich heute schon ein bisschen unterwegs war, ist das richtig anstrengend", sagt er, als er schwer atmend die Treppe in den ersten Stock hochkommt.

Informationen, was das Coronavirus im Körper anrichtet

Es sei nicht einfach für ihn, wieder in einem Zimmer im Elternhaus zu leben. "Aber es hilft mir, wieder gesund zu werden." Der frühere Programmierer hat sich Hilfe gesucht – und Glück gehabt: Am Klinikum in Memmingen gibt es seit vier Wochen ein Physiotherapie-Angebot, das speziell für Long-Covid-Patienten konzipiert wurde. Laut Gruppenleiterin Andrea Mynarek ist es zunächst wichtig, dass die Patienten "Informationen bekommen, was das Virus im Körper anrichtet, damit sie besser verstehen lernen, warum sie die Beschwerden haben".

Long Covid: Die Schäden sind teils irreparabel

Neben der Lunge kann auch das Herzkreislaufsystem und das Zentralnervensystem geschädigt sein. Typische Folgen sind Atemnot und Erschöpfung, Gedächtnis- und Konzentrationsprobleme. Die Schäden sind teils irreparabel, dann geht es darum, mit den Beschwerden leben zu lernen. Dabei helfen etwa Atemübungen. Auch leichtes körperliches Training steht bei der Therapie, die vor allem Hilfe zur Selbsthilfe sein solle, auf dem Programm. Doch es sei wichtig, nichts zu überstürzen, sagt Mynarek. Viele Long-Covid-Patienten erhielten unkundige Ratschläge, sich doch einfach viel mehr zu bewegen. Doch dies sei "absolut kontraproduktiv" und werfe die Patienten in ihrer Genesung oft um mehrere Tage zurück.

Über 140.000 Betroffene in Bayern in einem Jahr

Je nachdem, welche Symptome mit einbezogen werden, gehen Studien, die das Robert-Koch-Institut zitiert, von 7,5 bis 40 Prozent der Infizierten aus, die an mehr oder weniger schweren Spätfolgen leiden. Mehr als 140.000 Menschen in Bayern waren nach Angaben der Kassenärztlichen Vereinigung im vergangenen Jahr deswegen in ärztlicher Behandlung. Neuere Zahlen liegen aktuell nicht gebündelt vor, bei den Erhebungen vom Jahr 2021 zeigte sich zuletzt eine ansteigende Tendenz bei den Betroffenenzahlen.

Therapiegruppen in Memmingen sind voll

Auch ein aktueller Überblick über auf Long Covid spezialisierte Ambulanzen, Reha- und Therapieangebote existiert aktuell nicht. Die Deutsche Gesellschaft für Pädiatrische Infektiologie (DGPI) erklärt auf Anfrage, dass man derzeit an einer solchen Liste arbeite. Die beiden Therapiegruppen in Memmingen mit insgesamt rund 20 Teilnehmern waren schnell komplett voll. Weitere Anfragen könnten aktuell nicht bedient werden, heißt es.

Physiotherapeutin: Die Menschen sind total entwurzelt

Für die Teilnehmer, die einen Platz haben, sei neben dem Training der gegenseitige Austausch in der Gruppe sehr wichtig, sagt Physiotherapeutin Andrea Mynarek. Sich nicht mehr verstecken zu müssen, sich ernst genommen fühlen: auch darum geht es. "Die Menschen sind total entwurzelt. Es ist nichts mehr so, wie es vorher war. Und sie stehen oft alleine, aufgrund der verbreiteten Unkenntnis, wie man mit dieser Erkrankung umgehen sollte", sagt Mynarek.

Japanisch lernen für das Gedächtnis

Auch Markus aus Kirchdorf an der Iller im baden-württembergischen Landkreis Biberach wurde von Ärzten wieder weggeschickt. Markus möchte nicht mit seinem vollständigen Namen genannt werden und arbeitet nach der Therapie zu Hause weiter an seinem Weg zurück in ein normales Leben. Um sein Gedächtnis zu trainieren, hat er angefangen, Japanisch zu lernen. Noch hat er große Probleme, schreibt etwa Wörter falsch aus einem Buch ab. Früher waren auch gelegentliche "12- oder 14-Stunden Tage im Büro" für ihn kein Problem. Heute müsse er sich nach einer Stunde Vokabeln schreiben erst einmal ausruhen. Manchmal schon nach 15 Minuten.

Öffentlich darüber zu sprechen, falle ihm nicht leicht. Doch er will etwas tun gegen das "Unverständnis", das ihm und seinen Leidensgenossen von sehr vielen Menschen entgegenschlage: "Ich spreche jetzt darüber, weil ich möchte, dass die Leute sich das ein bisschen bewusster machen, dass das für manche Menschen ein großes Problem wird."

Wieder alleine leben und arbeiten können

Markus sagt, er wisse nun, welche Probleme sein Körper hat und wo er den Hebel ansetzen muss. "Ich besuche die Heiltherapie, mache selber daheim die Übungen, habe eine feste Struktur und versuche, die jeden Tag umzusetzen und ich habe mir ein Ziel gesetzt, auf das ich hinarbeite" sagt er. Er wolle wieder alleine leben können und arbeiten. Wie lange das dauern wird, das kann ihm im Moment niemand sagen.