Long-Covid bei Kindern und Jugendlichen: Atemlos mit 14

Fachgebietsübergreifende Zusammenarbeit

Noch steht die Forschung zu den Langzeitfolgen einer Corona-Infektion noch ganz am Anfang - gerade bei Kindern und Jugendlichen. Auch deshalb werden die Ergebnisse der Studie hoffnungsvoll erwartet. Immerhin schätzt Michael Kabesch, dass deutlich weniger Kinder und Jugendliche unter chronischen Spätfolgen leiden, als das bei Erwachsenen der Fall ist.

Zwar würden viele Kinder einzelne Symptome entwickeln, bei den meisten vergingen diese aber auch bald wieder, sagt Kabesch. Bei wieder anderen Betroffenen sind ganz ähnliche Symptome ursächlich auf die psychischen Folgen von Lockdowns und Schulausfällen zurückzuführen. Deshalb sind unter anderem auch Kinderpsychiater und Neurologen mit in die Studie eingebunden. Übrig bleiben aber immer noch ein bis drei Prozent aller erkrankten Jugendlichen, deren chronische Langzeitfolgen mit hoher Wahrscheinlichkeit auf die Infektion direkt zurückzuführen sind, schätzt Kinderarzt Kabesch aus seiner bisherigen Erfahrung.

Einige Tausend Kinder könnten betroffen sein

Ein bis drei Prozent klingt wenig. Doch allein in Bayern haben sich nach Angaben des Robert-Koch-Instituts seit Beginn der Pandemie knapp 170.000 unter 14-Jährige mit Corona infiziert. Stimmt Kabeschs Schätzung würde das im schlimmsten Fall bedeuten, dass in Bayern bis zu 5.000 Kinder an Long-Covid erkrankt sind oder in den nächsten Wochen erst noch Symptome entwickeln werden, denn die aktuelle Welle wird sich wie die vorangegangenen Wellen erst mit mehreren Wochen Verzögerung in den Anmeldungen in den Studienzentren niederschlagen.

Ein Ausweg könnte die Impfung sein, die das Risiko einer Long-Covid-Infektion zu reduzieren scheint. Michael Kabesch findet, dass Eltern bei einer anstehenden Impfentscheidung das Risiko von Langzeiterkrankungen berücksichtigen sollten.