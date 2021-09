Lolli-Tests an Grundschulen: Deggendorf zeigt, wie es geht

Pooltest: Nicht mehr ganze Klasse in Quarantäne

Sollte ein Pooltest positiv sein, werden die Schulen und Eltern am gleichen Tag bis zum Abend benachrichtigt – per Mail oder SMS. Bis zum Folgetag ist klar, welches Kind positiv getestet wurde. Das Gesundheitsamt kontaktiert dann die Betroffenen. Bei einem positiven Fall wird aber nicht mehr die ganze Klasse in Quarantäne geschickt, sondern nur das betroffene Kind und die Tischnachbarn.

Pooltests ermöglichen Präsenzunterricht

Der ganze zeitliche, logistische, personelle und finanzielle Aufwand sei es aber wert, meint nicht nur Landrat Bernreiter, sondern auch Schulleiterin Maier. Denn die Pooltests ermöglichen den Präsenzunterricht. Und auf den hat sich Lorena Hanauer gefreut. Ihre Eltern haben bis zum späten Abend keine Benachrichtigung bekommen. Lorena darf also am nächsten Tag wieder in die Schule. Einen Verbesserungsvorschlag hat die Grundschülerin aber: Die Watte-Tupfer der Tests schmecken nach nichts. "Erdbeer-Geschmack wäre cool", so die Drittklässlerin.