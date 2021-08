Lokführerstreik bei der Deutschen Bahn noch bis in die Nacht

"Wenn möglich, verzichten Sie bitte auf geplante Reisen", bittet die Deutsche Bahn auch an Tag zwei des GDL-Streiks mit einem großen Banner auf ihrer Internetseite. Das gilt vor allem für den Fernverkehr, wo wegen des Streiks der Lokführergewerkschaft auch heute drei Viertel der Züge ausfallen werden. Kundinnen und Kunden können kostenfrei umbuchen oder stornieren. Bei Sparpreistickets sind die Zugbindungen aufgehoben.

Volle Züge, aber kein Chaos

Viele Kunden haben offenbar tatsächlich ihre Reisen verschoben oder andere Verkehrsmittel gewählt – gestern berichtete die Bahn von vollen Zügen – aber ohne Chaos. Im Regionalverkehr fährt die Deutsche Bahn ungefähr die Hälfte des normalen Programms. In Bayern hilft hier, dass wegen der Ferienzeit und der Corona-Pandemie ohnehin weniger Pendler in den Regionalzügen unterwegs sind. Im Internet ist ein Notfahrplan veröffentlicht, der nach Bahnangaben auch recht verlässlich eingehalten werden kann.

Wenn das Stellwerk streikt, geht gar nichts mehr

Betroffen vom Streik sind auch die S-Bahnen in München und Nürnberg, sie sollen jedoch zumindest im Stundentakt fahren. Nicht bestreikt werden die nicht-bundeseigenen Bahnen wie Bayerische Regiobahn, Alex oder Agilis. Gestern konnten sie teilweise jedoch trotzdem nicht fahren, weil auch Beschäftigte der Deutschen Bahn im Stellwerk Memmingen streikten. Die Deutsche Bahn wird jedoch versuchen, mit geänderten Schichtplänen die Stellwerke möglichst in Betrieb zu halten.

Lokführergewerkschaft will keine Nullrunde akzeptieren

In der kommenden Nacht um zwei Uhr soll der Streik enden. Danach versucht die Deutsche Bahn dann, möglichst schnell zum Normalbetrieb zurückzukehren. Die Lokführergewerkschaft GDL will anders als die größere Konkurrenzgewerkschaft EVG dieses Jahr keine Nullrunde akzeptieren. Dabei argumentiert sie auch mit der derzeit hohen Inflation. Die GDL fordert eine Lohnerhöhung wie im öffentlichen Dienst von 3,2 Prozent in zwei Stufen.

SPD-Chef Walter-Borjans mit Kritik an GDL und Bahn

SPD-Chef Norbert Walter-Borjans hat das Vorgehen der Lokführergewerkschaft GDL beim aktuellen Bahnstreik kritisiert. Wirksame Interessenvertretung setze voraus, "Kräfte zu bündeln und Verständnis bei den Reisenden zu gewinnen", sagte Walter-Borjans dem Redaktionsnetzwerk Deutschland. "Beides gelingt nicht, wenn die Beschäftigtengruppen der Bahn auseinanderdividiert und die Kunden durch praktisch unangekündigten Streikaktionen düpiert werden."

Die Gewerkschaften EVG und GDL müssten an einem Strang ziehen, sagte der SPD-Chef. "Wir brauchen eine leistungsfähige Bahn mit attraktiven Arbeitsbedingungen." Die SPD stehe an der Seite der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer bei der Bahn, die "zweifellos zu den systemrelevanten Beschäftigten" gehörten. "Ein Gehaltsgefüge, bei dem sich Bahnvorstände satte Bonuszahlungen genehmigen, die Bezahlung von Lokführern aber offenbar keinen Anreiz bietet, die vielen offenen Stellen besetzen zu können, erzeugt zwangsläufig Unmut."