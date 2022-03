Vom Computer auf die Schiene: Lokführer-Training im Simulator

Es ist eine klassische Antwort von kleinen Jungs auf die Frage, was sie später mal werden wollen: Lokführer. Damit wären sie auf dem Arbeitsmarkt gerade auch sehr gefragt, doch jeder, der diesen Beruf ergreifen will, muss zuerst eine aufwändige Ausbildung durchlaufen. Und weil auf der Schiene nicht genug Platz für Fahrstunden im herkömmlichen Sinne ist, wird beim Zugunternehmen "Go-Ahead" virtuell geübt, mit einem speziellen Simulator.

Exakte Geschwindigkeiten

Ein kleiner Raum mit einem großen, halbrunden Pult, hunderte Knöpfe, Schalter und Hebel: Das ist er, der Loksimulator, in dem Desiree Bayram ausgebildet wird. Die künftige Lokführerin wird von Ausbilder Arvid Siedermann angeleitet. Dabei kommt es vor allem auf Präzision an: Auf 140 Stundenkilometer soll Bayram beschleunigen und zwar ganz genau. "Wir sind bei der Eisenbahn, wir müssen ganz genau fahren, nicht mal ein km/h zu viel", so der Ausbilder.

10.000 PS in der Hand

Dank der Computeranimation im Lok-Simulator können die Azubis in Echtzeit üben und das Gelernte aus der Theorie sofort anwenden. 1.100 Sitzplätze haben die Züge von Go-Ahead im Berufsverkehr. Um die zu bewegen, hat ein Zug bis zu 10.000 PS - und die hat man als Lokführer sozusagen unter dem Sitz. Eine ungeheure Kraft, die sensibel behandelt werden muss.

Anspruchsvoller Job

Azubi Desiree muss vieles gleichzeitig im Auge behalten. Vor allem der sogenannte "Totmannschalter" bzw. die "Sicherheitsfahrschaltung" ist knifflig zu bedienen. Das breite Fußpedal muss regelmäßig gedrückt und losgelassen werden. "Das ist eine Sicherheitseinrichtung, falls ein Zugführer etwa einen Herzinfarkt erleiden sollte und nicht mehr eigenständig reagieren kann", erklärt Bayram.

Sie sitzt heute zum ersten Mal im Simulator - und schlägt sich wacker. "Es macht sehr viel Spaß, es ist sehr anspruchsvoll, es ist sehr viel zu lernen", sagt sie und fügt hinzu: "Ich bin gespannt, wie das ist, wenn ich dann mal im richtigen Zug mitfahren darf."

Richtig reagieren bei jeder Situation

Elf Monate dauert die Ausbildung für die Azubis bei Go-Ahead. Was hier geprobt wird, muss jedem Auszubildenden in Fleisch und Blut übergehen. Aber auch erfahrene Lokführer müssen regelmäßig in den Simulator zum Sicherheitstraining, sagt Christian Rehfeldt von der Ausbildungsakademie Go-Train: "Wir können hier alles simulieren, etwa ein Auto im Gleis, oder Nebel."

Go-Ahead übernimmt mehrere Strecken in Schwaben

Denn auch mit besonderen Situationen müssen Lokführer umgehen können - und zwar richtig und allein, ohne Ausbilder als Unterstützung. Unterwegs sein werden sie auf mehreren Strecken in ganz Schwaben, denn das britische Bahnunternehmen Go-Ahead übernimmt dort in den nächsten Jahren mehrere Abschnitte.