Lokführer mit Laserpointern geblendet

Ein grüner Lichtstrahl – blendend hell. An der Haltestelle Bad Aibling Kurpark trifft er die Augen eines Lokführers. Der erleidet eine Verblitzung der Augen, auch als Schneeblindheit bekannt. Die Bundespolizei nimmt an, dass drei Kinder im Alter zwischen neun und zwölf Jahren den Mann geblendet haben und danach in der Menge der Schüler am Bahnsteig untergetaucht sind.

Bundespolizei ermittelt wegen gefährlicher Körperverletzung

Schon wenige Tage davor traf ein Laser die Augen eines Lokführers am Bad Aiblinger Bahnhof. Auch er musste wegen einer Verblitzung ärztlich behandelt werden. In beiden Fällen ermittelt die Bundespolizei wegen gefährlicher Körperverletzung und gefährlichen Eingriffs in den Bahnverkehr.

Kein Kavaliersdelikt

Generell ist es jedem erlaubt, solche Laser zu kaufen und zu besitzen. Der Missbrauch von Laserpointern sei aber alles andere als ein Kavaliersdelikt, warnt die Bundespolizei.