Lokalzeitungen in Bayern: Wie viele sind es und wem gehören sie?

Hinweis: Auf der Karte werden verschiedene Lokalausgaben nur dann auch so gezählt, wenn sie das gleiche Gebiet abdecken – sich also gegenseitig Konkurrenz machen. Im Landkreis Augsburg gibt es etwa mit der Schwabmünchner Allgemeinen und dem Augsburger Land zwei Lokalredaktionen. Diese teilen sich jedoch das Gebiet des Landkreises nahezu passgenau auf. Ob Zeitungen zum gleichen Verlag gehören, spielt dagegen bei der Zählung keine Rolle.

Konkurrenz fördert guten Lokaljournalismus

Laut dem Verband Bayerischer Zeitungsverleger (VBZV) hat der Freistaat mit 260 einzelnen lokalen Zeitungstiteln eine der vielfältigsten Presselandschaften unter den deutschen Bundesländern. Besonders in Franken und um die Landeshauptstadt herum gibt es in den Landkreisen zum Teil noch drei oder vier Blätter mit ähnlichem Verbreitungsgebiet. Laut Kommunikationswissenschaftler Klaus Meier von der Universität Eichstätt ist diese Konkurrenz vor Ort ein Motor für guten Lokaljournalismus. "Der Vorteil, wenn man zwei gut arbeitende Redaktionen vor Ort hat, ist der, dass man sich Konkurrenz macht um Themen und Geschichten, um Recherchen – man kann sich nicht bequem zurücklehnen."

In 60 Prozent der Landkreise nur eine lokale Tageszeitung

Und obwohl die Zahl der Lokalzeitungen in den vergangenen Jahren laut VBZV stabil geblieben ist: Die Daten zeigen, dass es in den meisten bayerischen Kreisen doch nur eine davon gibt. Nur knapp 40 Prozent haben mehr. Die Vertretung der Verleger sieht darin kein großes Problem. So erklärt der VBZV auf Anfrage des BR: Bei der Berichterstattung durch die Zeitungen handele es sich immer um einen unabhängigen und kritischen Journalismus – auch da, wo nur ein Titel erscheine. Und ein regionales Pressemonopol, wie es in der "analogen" Zeit bisweilen befürchtet wurde, sei im digitalen Zeitalter, in dem man sich zusätzlich zu seiner Heimatzeitung aus beliebig vielen anderen Quellen informieren könne, ohnehin eine Furcht von gestern.

Klaus Meier betont, dass man sich auf diesem Argument nicht ausruhen sollte. "Selbst wenn in einer kleinen Gemeinde viele Menschen online mitreden über das, was im Ort passiert, so haben doch alle ihre eigene Position", sagt der Kommunikationswissenschaftler. Was fehle, wenn es keinen Lokaljournalismus mehr gäbe, sei eine neutrale Stimme, die abwägt, beide Seiten zu Wort kommen lässt und so auch einen Diskurs fördert – die eine Grundlage schafft, über die man miteinander ins Gespräch kommen könnte.

Lokaljournalismus ist ein wichtiges Werkzeug der Demokratie

All diese Funktionen machen laut Meier gerade den Lokaljournalismus wichtig für die Demokratie. In den USA könne man bereits sehen, was passiert, wenn er wegfällt: In Regionen, in denen keine Lokaljournalisten mehr vor Ort berichten, gebe es mehr Wirtschaftskriminalität und mehr Polarisation in öffentlichen Debatten.

Für den Forscher ist es ganz natürlich, im Gespräch über Lokaljournalismus vornehmlich von den Lokalredaktionen der gedruckten Zeitungen zu sprechen – denn hier gibt es die gewachsenen Strukturen und die Reporter und Reporterinnen, die tatsächlich noch vor Ort sind.

Weniger Vielfalt durch Zusammenschlüsse von Verlagen?

Diese Art der lokalen Berichterstattung ist in den vergangenen Jahrzehnten für kleine Verlage aber zum finanziellen Risiko geworden. Sinkende Auflagen und steigende Produktions- und Zustellungskosten kosten führten dazu, dass sich immer mehr Zusammenschlüsse bildeten und große Verlagsgruppen immer mehr kleine Häuser vereinnahmten.

Im Gegensatz zu den 260 einzelnen Lokalzeitungstiteln sieht die Lage ein bis zwei Ebenen darüber schon deutlich weniger divers aus. Wie die folgende Karte zeigt, dominieren sechs große Verlagsgruppen den lokalen Tageszeitungsmarkt in Bayern: