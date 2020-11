Lokaler Hotspot: Kaufbeurer Seniorenzentrum mit 62 Positiv-Tests

62 positiv getestete Personen: So lautet die Zwischenbilanz, nachdem am Montag bekannt geworden war, dass in einem Kaufbeurer Seniorenzentrum das Coronavirus ausgebrochen ist. Betroffen sind neben den Seniorinnen und Senioren auch Pflegekräfte der evangelischen Stiftungseinrichtung.

Erster Infektionsfall schon vor zehn Tagen

Laut Gesundheitsamt war der erste Infektionsfall in der Pflegeeinrichtung bereits vor zehn Tagen bekannt geworden. In einem Schreiben betont die Behörde, dass die Einrichtung frühzeitig Schutzmaßnahmen ergriffen habe. Wie sich das Virus trotzdem verbreiten konnte, ist laut Ernst Schönhaar vom Leitungsteam noch nicht abschließend geklärt.

Bisher niemand zur Behandlung im Krankenhaus

Von den Mitarbeitenden müsse derzeit niemand im Krankenhaus behandelt werden, teilte die Einrichtung weiterhin mit. Derzeit ermittelt das Gesundheitsamt die Kontaktpersonen der Infizierten, die in zwei Reihentestungen ermittelt wurden. Im Espachstift leben derzeit 113 Bewohner, sie werden von 150 Beschäftigten stationär betreut.

Behörde wertet Ausbruch als "lokalen Hotspot"

Den Ausbruch im Espachstift wertet das Amt als "lokal eingrenzbaren Hotspot, der für sich genommen keine Auswirkungen auf die Stadt hat", wie das Amt in einem Schreiben mitteilte.