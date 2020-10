Hier werden Corona-Auflagen in Bayern gelockert oder verschärft

Infektionswerte und Corona-Maßnahmen schwanken in Bayern, das zeigt ein kurzer Überblick über das Geschehen. Entscheidend sind der Grenzwert von 50 Neu-Infektionen pro 100.000 Einwohner und der Warnwert von 35. Davon hängt es vielfach ab, ob Corona-Auflagen verschärft oder gelockert werden. Zum Teil ändern sich Regeln mit mehreren Tagen Verzögerung.

Maskenpflicht in München aufgehoben

In München ist die Maskenpflicht seit Freitagfrüh am Marienplatz und in anderen Bereichen der Fußgängerzone aufgehoben. Es dürfen sich auch wieder zehn statt fünf Personen treffen. Daran ändert auch der jüngste Fall von zwölf Infektionen am Münchner Schlachthof nichts.

In München ist die Zahl der Neuinfektionen tendenziell rückläufig. Entsprechend ist die Maskenpflicht für große Teile der Innenstadt aufgehoben. Das Alkoholverbot für beliebte Feier-Plätze wie den Gärtnerplatz gilt aber weiter, genauso wie die Regeln für den Sport. So muss der Amateurfußball genauso ohne Zuschauer stattfinden, wie der in der Bundesliga, wenn Hertha-BSC in die Fröttmaninger Arena gegen den FC Bayern spielt.

Landeshauptstadt: Neuinfektionen unter Grenzwert

Der städtische Krisenstab sieht alle Lockerungen dadurch begründet, dass die Zahl der Neuinfizierten pro 100.000 Einwohner binnen einer Woche seit mehreren Tagen stabil unter dem Grenzwert 50 liegt - konkret lag sie gestern bei 36.

Unverändert bleibt aber trotzdem die Begrenzung der Teilnehmerzahl bei privaten Feiern. Veranstaltungen wie etwa Hochzeiten und Geburtstagsfeiern stellen laut Stadt die Hauptinfektionsquelle auch in der Landeshauptstadt dar. In Innenräumen sind maximal 25 Menschen zugelassen, im Freien 50. Ansonsten gelten in München dieselben Regeln wie im übrigen Freistaat.

Tausende Schüler und Lehrer in Quarantäne

Die Würzburger Schüler müssen bis Ende nächster Woche noch im Unterricht Maske tragen, aber wenigstens dürfen sie in die Schule. Anders zum Beispiel eine Klasse im Landkreis Günzburg. Auch am Ludwig-Thoma-Gymnasium in Prien sind gestern 90 Schülerinnen und Schüler sowie Lehrer in Quarantäne geschickt worden, ebenso eine Klasse des Dom-Gymnasiums Freising. So ändert sich die Zahl der Schulen und Klassen täglich, die Präsenzunterricht haben, weil die einen in die 14-tägige Quarantäne müssen und die anderen gerade wieder in die Schule dürfen.

Knapp 12.700 Schüler und Lehrer in Bayern müssen derzeit coronabedingt in Quarantäne bleiben. Zudem sind 400 Schülerinnen und Schüler sowie knapp 50 Lehrkräfte positiv auf das Virus getestet worden, wie aus aktuellen Daten des Kultusministeriums hervorgeht, die der Deutschen Presse-Agentur vorliegen.

Nur zwei Schulen in Bayern komplett geschlossen

Demnach sind etwa 0,77 Prozent der 1,65 Millionen Schüler aufgrund einer angeordneten Quarantäne derzeit nicht im Präsenzunterricht, was etwa 11.700 Kindern und Jugendlichen entspricht. Weitere 0,03 Prozent, also rund 400, hatten zudem einen positiven Covid-19-Test.

Bei den Lehrkräften betragen die Werte 0,61 sowie 0,03 Prozent. Somit sind rund 970 der bayernweit 155.000 Lehrerinnen und Lehrer in Quarantäne, etwa 46 sind erkrankt. Komplett geschlossen sind aktuell nur zwei der mehr als 6.000 Schulen im Freistaat.

Neuer Hotspot im Landkreis-Rhön-Grabfeld

Im Landkreis Rhöh-Grabfeld ist der Wert der Neuinfektionen auf über 50 gesprungen, mit 51,4 ist er momentan am höchsten in Bayern. Es liegt vor allen an mehreren Infektionen in einem Wohnheim in Mellrichstadt, dass der Landkreis als Hotspot gewertet wird. Die Zuständigen loben, dass sich alle in Quarantäne befinden und die Infektionsketten gut nachvollziehbar sind. Sonst geht die Zahl der Neuinfektionen in Unterfranken zurück. In Würzburg laufen deswegen Sonder-Beschränkungen mit dem heutigen Tag aus.

Weilheim-Schongau: Pfarrer samt Team in Quarantäne

Und natürlich betreffen Corona-Fälle auch den einen oder anderen Arbeitsplatz: So ist ein Pfarreiteam samt Pfarrer im Landkreis Weilheim-Schongau derzeit in Quarantäne. Sie können weder ins Büro noch in die Kirche.