Loipen-Oldtimer: "Schneemaus" hinterlässt wieder ihre Spuren

Corona macht erfinderisch: Weil nach wie vor gilt, dass Kontakte minimiert und Menschenansammlungen vermieden werden sollen, wird in Gotteszell im Landkreis Regen jetzt die Dorfloipe wieder regelmäßig gespurt. Dazu wurde die 44 Jahre alte "Schneemaus" wieder fit gemacht - ein Spurgerät, das mit modernen High-Tech-Maschinen nicht zu vergleichen ist.

Die "Schneemaus" ist Baujahr 1977

Die Schneemaus ist Baujahr 1977, also 44 Jahre alt. Mehrere Jahre rostete das Loipenspurgerät in einer Garage vor sich hin. Bis sich jetzt die Gotteszeller Sportbeauftragte Bettina Baumgartner daran erinnerte. Für sie waren die bekannten Langlaufzentren in der Region wegen der Corona-Beschränkungen wochenlang nicht erreichbar. Deswegen sollte die Dorfloipe wieder gespurt werden. Dazu wurde die "Schneemaus" repariert und Altbürgermeister Max Meindl ist mit ihr wieder als Loipenspurer im Einsatz. Wenn alles funktioniert: "Die Herausforderung ist schon mal, dass der Motor anspringt. Man hofft halt immer, dass man unterwegs nicht liegenbleibt. Ich bin immer ganz froh, wenn ich am Ausgangspunkt zurück bin."

Der Loipen-Oldtimer hat so einige Macken

Ein 34 PS starker, knatternder Ford-Motor treibt die "Schneemaus" an. Max Meindl ist zufrieden, auch wenn der Loipenoldtimer seine Macken hat. Die Lenkung funktioniert nicht mehr präzise, Meindl darf die beiden Hebel zwischen seinen Beinen keine Sekunde los lassen. "Man muss schon immer schauen, dass man in Kurven ausreichend Platz lässt. Man kann die Walze samt den Spurplatten nicht anheben, also kann man nicht rückwärts fahren." Außerdem will der Loipenspurer keinen Zickzack-Kurs fahren, die Langläufer wollen ja eine gerade Spur.