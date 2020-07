Lohrer Spessartfestwoche für zuhause

Als kleiner Ersatz für die verschobene Lohrer Spessartfestwoche wird nun ein "Grillfestwochenende" angeboten. Mit Abholaktion für ein Festbier und Grillwarenkorb am 24. und 25. Juli an der Lohrer Mainlände zum Feiern zuhause. Sieben Lohrer Gastronomen dehnen außerdem ihr Festwochenersatzprogramm aus und bieten bis 1. August täglich eine andere Aktion in ihrem Lokal für ihre Gäste.

Ersatz für ausgefallene Festwoche

Dazu gehören dann in den unterschiedlichen Gastwirtschaften an aufeinanderfolgenden Tagen ein Weißwurstfrühstück, ein Grillhähnchen-, Barbecue-, Dirndl- und Lederhosen- sowie Brauerschnitzel- und Schweinshaxentag. Mit einem Keiler Frühschoppen endet die Veranstaltungs-Feierwoche im überschaubaren Rahmen.

Abwicklung über Vorbestellung

Für eine bessere Planung läuft das Ersatzprogramm mit Vorbestellung. Das gilt auch die Abholaktion am 24. und 25. Juli fürs Grillfestwochenende. Dafür kann bis 20. Juli bestellt werden. Damit zuhause auf der Terrasse ein bisschen Lohrer Festspiel-Flair aufkommt, kann zum Bestellpaket mit Festbier, Brötchen und den Grillwaren auch noch eine CD mit Wombacher Blasmusik und passenden Melodien geordert werden.

