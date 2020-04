Lohrer Karfreitagsprozession wegen Corona in diesem Jahr online

Schweren Herzens musste der Lohrer Pfarrer Sven Johannsen die Prozession zum Karfreitag mit rund 15.000 Teilnehmern absagen. Für ihn war das einer der schwersten Momente, "weil die Karfreitagsprozession das prägende Element im religiösen Leben Lohrs ist". Daher war es für Pfarrer Johannsen keine Option, die Traditionsveranstaltung einfach nur abzusagen. Nun geht er neue, kreative Wege der Seelsorge – online!

Stationen der Prozession in der Stadtpfarrkirche

Der Pfarrer dachte sich: Wenn rund 15.000 Menschen nicht in die Spessartstadt kommen können, dann kommen wir eben zu ihnen. Vier von normalerweise 13 Stationen der Karfreitagsprozession baut der Pfarrer deshalb mit kleiner Mannschaft in der Stadtpfarrkirche auf. Das fast vier Meter lange, heilige Kreuz wird mit von der Wand gehoben. Drei Handwerker greifen Pfarrer Sven Johannsen unter die Arme. Mit Schweißtropfen auf der Stirn platzieren sie das Kreuz vor dem Altar. Rechts daneben die weinende Mutter Jesu und davor die letzte Station: Jona im Bauch des Wals – Symbol für die Auferstehung.

Ortsansässige unterstützen den Pfarrer bei seiner Idee

Fehlt nur noch die schwerste Figur, der Kreuzschlepper mit seinen fast 200 Kilo. Da bleibt sogar dem gestandenen Maler Johannes Franz kurz die Luft weg. Seit Generationen packt seine Familie mit an. Auch er war schon als kleiner Bub mit dabei. Johannes Franz unterstützt die Idee der Online-Prozession: "Für mich ist es selbstverständlich mitzuhelfen, dass das in diesen schwierigen Zeiten nach außen getragen werden kann." Die Bänke in der Lohrer Stadtkirche sind momentan leer. Doch die Gemeindemitglieder lassen ihren Pfarrer nicht im Stich und haben Fotos von sich geschickt. Jetzt pinnen diese Bilder als stumme Statisten an den Bänken.

Pfarrer neuerdings mit YouTube-Kanal

Seit drei Wochen hat der Pfarrer einen YouTube-Kanal. Auch Gottesdienste hat er dort bereits gefeiert – mit großem Anklang. Er hofft dennoch, dass die Karfreitagsprozession im kommenden Jahr wieder durch die Lohrer Straßen ziehen kann – wie seit gut 370 Jahren.

Wenn auch Sie die Lohrer Karfreitagsprozession von zu Hause aus miterleben wollen:

Hier geht's mit einem Klick zum Kreuzweg!