Lohrer Karfreitagsprozession fällt zum dritten Mal aus

Die traditionsreiche Lohrer Karfreitagsprozession fällt das dritte Jahr in Folge aus. Die Pfarrei begründet diesen Schritt mit der pandemiebedingten Lage. In Vor-Corona-Zeiten kamen am Karfreitag regelmäßig mehrere Tausend Besucher nach Lohr am Main.