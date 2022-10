> "Lohrer Hausfrauen" sammeln für die Welthungerhilfe

In der Woche der Welthungerhilfe sind In Lohr am Main zwölf Mitglieder der "Lohrer Hausfrauen" mit Sammelbüchsen unterwegs. Das Geld aus der Straßensammlung soll helfen, die Not und den Hunger der betroffenen Menschen in Äthiopien zu lindern.