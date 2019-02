vor 11 Minuten

Lohr: Polizei sucht aus der Psychiatrie entflohenen Straftäter

Ein 37-Jähriger ist am Mittag aus der geschlossenen Abteilung des Bezirkskrankenhauses in Lohr am Main entkommen. Es gelang ihm, während einer arbeitstherapeutischen Maßnahme das Klinikgelände zu verlassen.