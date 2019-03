Lohr: Polizei bringt Mann ins Bezirkskrankenhaus zurück

In der Nacht auf Mittwoch hatte die Polizei einen Hinweis erhalten, dass sich der Gesuchte in einer Wohnung in Würzburg versteckt haben soll. Die Würzburger Polizei überprüfte in der Nacht mehrere Adressen und kam dem Flüchtigen so auf die Spur. Der 37-Jährige hatte von mehreren Personen Unterschlupf und Hilfe erhalten. Polizisten fanden den Gesuchten gegen 3.45 Uhr in einem Kellerabteil eines Wohnhauses im Würzburger Stadtteil Zellerau. Der Mann ließ sich widerstandslos festnehmen. Der 37-Jährige wurde anschließend wieder nach Lohr am Main ins dortige Bezirkskrankenhaus gebracht.

Der 37-jährige Mann hatte sich am 15. Februar während einer arbeitstherapeutischen Maßnahme unerlaubt vom Gelände der Klinik entfernt. Die Polizei hat seitdem nach dem Flüchtigen gefahndet und hierbei auch die Öffentlichkeit in die Fahndung mit eingebunden.