Lohr erinnert an Juden und Nazi-Opfer

Die Stadt Lohr hat würdevoll ihrer jüdischen Vergangenheit gedacht. Bei einer Feier hat der Geschichts- und Museumsverein eine Gedenktafel gegenüber dem Schloss angebracht. Vorsitzender Wolfgang Vorwerk und die Mitglieder des Vereins haben viele Informationen über die Geschichte der Juden in Lohr zusammengetragen.

Juden aus Lohr verschwunden

Durch die sogenannte Arisierung von Geschäften sei den Juden in Lohr, die fast alle Kaufleute waren, praktisch über Nacht ihre wirtschaftliche Grundlage genommen worden, heißt es vom Verein. Dadurch hat sich 1939 die israelitische Kultusgemeinde in Lohr praktisch aufgelöst und in alle Himmelsrichtungen zerstreut.

Gasse nach jüngstem Nazi-Opfer benannt

Eine bislang namenlose Gasse zwischen der Rathaus- und der Kellereigasse ist außerdem nach dem jüngsten Opfer der Nazis in Lohr benannt worden. Lotte Stern war in der Hauptstraße in Lohr aufgewachsen. Vater und Großmutter hatten die Jugendliche in die vermeintlich sicheren Niederlande gebracht. 1942 hatten die Nazis das Mädchen erst in ein Sammellager – dann ins Konzentrationslager nach Auschwitz gebracht. Im Alter von nur 17 Jahren war sie dort ermordet worden.

Außerdem wurde am Kriegerdenkmal in der Grafen-von-Rieneck-Straße eine Tafel mit den Namen der 17 jüdischen NS-Opfer aus Lohr enthüllt.

Geschichtsverein widmet sich jüdischer Vergangenheit

Seit vielen Jahren widmen sich der Geschichts- und Museumsverein sowie die Stadt Lohr dem Nicht-Vergessen der jüdischen Geschichte in der Stadt. In den vergangenen Jahren sind in Lohr viele Orte der Erinnerung entstanden: beispielsweise der „Turm der Erinnerung“, eine Gedenktafel am israelitischen Pavillon im Bezirkskrankenhaus und eine Tafel am ehemaligen Gebetsraum in der Kellereigasse.