Lohr: Bosch Rexroth baut Bürogebäude für 20 Millionen Euro

Für ein Großprojekt von Bosch Rexroth, des größten Arbeitgebers in der Region Main-Spessart, hat der Haupt-, Finanz- und Bauausschuss des Lohrer Stadtrats am Montagabend (10.01.22) einstimmig grünes Licht gegeben. Die Stadträte begrüßen die 20-Millionen-Euro-Investition: Bosch Rexroth möchte noch in diesem Jahr ein neues vierstöckiges Bürogebäude zwischen der Fertigungshalle und der "Klosterschule" hinter dem Busbahnhof Lohr bauen. Die vorbereitenden Arbeiten laufen bereits.

Neues Büro soll inspirierende Arbeitsumgebung bieten

Das künftig auch von außerhalb des Werks gut sichtbare Gebäude soll eine inspirierende und kommunikative Arbeitsumgebung für Mitarbeitende und Gäste des Geschäftsbereichs Industriehydraulik bieten. Viele der rund 350 Beschäftigten, die das Gebäude beziehen werden, haben derzeit ihren Arbeitsplatz in provisorischen Bürocontainern im nordwestlichen Teil des Werks. Diese Fläche kann dann für das geplante neue Logistikzentrum genutzt werden. Im Erdgeschoss des Neubaus mit einer knapp 1.500 Quadratmeter großen Grundfläche sind Ausstellungsbereiche für Kundenbesuche, Flächen für Projektarbeit sowie variable Räumlichkeiten für Veranstaltungen mit bis zu 100 Personen geplant. In den oberen Etagen sind vorrangig Büros für neue Formen der Zusammenarbeit vorgesehen.

Investition in Hydraulikgeschäft am Stammsitz in Lohr

Hintergrund: Bosch Rexroth plant im Zeitraum von fünf Jahren über 100 Millionen Euro für die Zukunftsfähigkeit seines Hydraulikgeschäfts am Stammsitz in Lohr auszugeben. Im Fokus stehen dabei nach Firmenangaben aufeinander abgestimmte Investitionen, Modernisierungen, Bündelungen und Optimierungen. Sie steigern die Leistungsfähigkeit des Standorts Lohr und tragen dazu bei, die Arbeitsplätze am weltweit größten Standort von Bosch Rexroth langfristig zu sichern. Die Gießerei wird mit 82 Millionen Euro modernisiert und ihr Kerngeschäft mit neuen Maschinen und Anlagen gestärkt. Zudem sind bis Ende 2025 rund 20 Millionen Euro für zusätzliche Sanierungen, Modernisierungen und kleinere Baumaßnahmen sowie Instandhaltungen in Lohr vorgesehen.