22.10.2020, 18:13 Uhr

Lohr am Main: Züge kollidieren mit Abfalleimer und Kiste

Zwischenfall am Bahnhof in Lohr am Main: Dort sind zwei Züge mit einem Abfalleimer und einer Streugutkiste kollidiert. Unbekannte hatten die Gegenstände am Bahnsteig in die Nähe der Gleise geschoben.